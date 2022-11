Siamo entrati nel periodo del tanto agognato Black Friday che, come sempre, mette a disposizione degli sconti davvero da capogiro su praticamente qualsiasi articolo. Tra i ribassi più vantaggiosi del momento, non dovreste assolutamente farvi scappare le offerte disponibili su Amazon per quanto riguarda gli accessori per PC. A disposizione avrete ben 11 pagine di articoli di ogni genere e per ogni budget, con sconti che toccano addirittura il 70%!

Se avete bisogno di cambiare qualche accessorio, magari il vostro mouse da gaming oppure il vostro microfono da streaming, non dovreste fare altro anche scorrere fino alla nostra lista alla fine dell’articolo e decidere quale portare a casa. Dunque, considerando la validità dei ribassi in corso e la vastità di articoli a cui sono applicati gli sconti, solo per poche ore ancora, il nostro consiglio è di effettuare i prodotti che preferite il prima possibile!

Nel caso in cui siate interessati a un mouse dalle prestazioni eccellenti, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello SteelSeries Prime che, solo per pochissimo, è in ribasso ad appena 19,99€ invece di 69,99€. Uno sconto davvero imbattibile, almeno fino al prossimo Black Friday! Il mouse in questione è stato progettato specificamente per i livelli più esigenti di giochi FPS, dunque l’ideale anche per chi gioca competitivo.

Ultra-competitivo grazie a 18.000 CPI, 450 IPS e sensore di accelerazione 50G con tracciamento avanzato dell’inclinazione. Gli switch ottici magnetici Prestige, inoltre, sfruttano il potere della luce per ridurre i tempi di risposta e durano 5 volte di più di quelli della concorrenza. La struttura di soli 69g di peso è stata sviluppata con la consulenza di professionisti degli eSport per comfort e durata prolungata, a prova di match. Ovviamente, potrete personalizzare il mouse SteelSeries con 4 livelli di polling e fino a 5 CPI preimpostati!

Insomma, si tratta di un’offerta davvero imperdibile, per la quale vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon dedicata alle promozioni. Il nostro consiglio è quello di approfittare subito di questi sconti, dato che non sappiamo quanto durerà e potrebbe non ripresentarsi l’occasione durante il prossimo Black Friday.

Offerte accessori PC

