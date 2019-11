Su eBay tanti sconti dedicati ad SSD ed articoli da storage

Vi segnaliamo che su Ebay sono disponibili tante offerte dedicate ad SSD e dispositivi di storage.

Vi segnaliamo che se siete alla ricerca di un buon hard disk o di altri dispositivi dedicati allo storage, allora questa è l’occasione che non potete lasciarvi scappare! Su Ebay, infatti, sono in sconto tanti prodotti dedicati alla conservazione digitale dei dati, con sconti disponibili anche su prodotti ambitissimi come l’SSD Crucial BX500 da 240 GB o l’SSD Samsung 860 PRO da 256 GB. Due prodotti molto amati dagli appassionati di hardware per il loro straordinario rapporto qualità/prezzo e che oggi, grazie ad eBay, subiscono un ulteriore calo di prezzo. Non stiamo parlando dei prezzi più bassi mai registrati, ma di tagli che possono comunque far gola a quanti non abbiano voglia di attendere ancora i saldi del Black Friday in cui, per altro, non è detto che questi prodotti vadano scontati.

L’occasione offerta da eBay è inoltre doppiamente ghiotta perché, come vi avevamo già segnalato, sul portale è disponibile la promozione che permette di ottenere un ulteriore sconto sul prodotto! Su eBay è infati disponibile un codice sconto che permette di ottenere un ulteriore 5% di risparmio (fino a 100 Euro) sui prodotti già scontati! Vi basta andare su eBay o scaricare l’app e inserire il codice PREGALI19 durante la procedura di acquisto per ottenere un ulteriore abbassamento del prezzo, ed il bello è che il codice è valido per quasi tutte le categorie merceologiche, dalle tv agli smartphone, passando per molti altri prodotti tecnologici!

Informazioni sul buono sconto eBay

Codice : PREGALI19

: PREGALI19 Buono sconto : 5%

: 5% Sconto massimo : 100€

: 100€ Inizio : 4 novembre alle ore 9:00

: 4 novembre alle ore 9:00 Fine : 17 novembre alle ore 23:59

: 17 novembre alle ore 23:59 Validità : Valido su tutte le categorie e prodotti, anche già scontati

: Valido su tutte le categorie e prodotti, anche già scontati Utilizzo: 1 utilizzo per ogni utente

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

N.B.: Per i dettagli e il regolamento sull’utilizzo del buono sconto vi invitiamo a visitare questa pagina e cliccare su “Termini & Condizioni”

Di seguito la nostra selezione di articoli in offerta. Per l’intera selezione, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

La nostra selezione di prodotti

