Generalmente, i case per PC si limitano a contenere tutti i componenti della propria configurazione ad eccezione delle periferiche. Gli chassis in commercio sono davvero moltissimi e dalle variegate forme e caratteristiche, ma mancava ancora un prodotto in grado di creare quasi un vero e proprio all-in-one per massimizzare l’ordine sulla propria scrivania. Gli ingegneri di Nagao Seisakusho, azienda giapponese specializzata in chassis open frame, devono aver pensato a questa esigenza e, per risolvere il “problema”, hanno progettato il primo chassis open-frame del settore che combina facilità di manutenzione, semplicità, pulizia e una staffa per il montaggio di un display.

In particolare, la staffa N-Frame-MP01 consente di montare un display su uno chassis N-Frame per schede madri ATX, micro ATX e mini ITX, consentendo di realizzare un vero e proprio PC all-in-one open frame. La staffa presenta dei fori per il montaggio VESA 75×75 e 100×100, mentre gli chassis N-Frame dispongono di una maniglia, così da trasportare comodamente il proprio sistema ovunque, particolarmente utile per gli appassionati di LAN Party.

Grazie alla sua struttura, lo chassis open-frame consente di dissipare al meglio il calore dai vari componenti interni e garantisce la possibilità di installare qualsiasi scheda grafica, in quanto non ci sono vincoli di dimensioni da rispettare. Ovviamente, sarà necessario bilanciare al meglio il peso del display e del resto del sistema, così da non incorrere in fastidiosi inconvenienti.

Ricordiamo che i prodotti di Nagao Seisakusho sono disponibili solo presso alcuni rivenditori selezionati in Giappone. Nel caso foste interessati ad acquistarli direttamente dall’Italia, potete trovarli su Amazon.co.jp.

