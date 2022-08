L’astio degli utenti nei confronti del nuovo menu Start di Windows 11 è cosa nota: non piace a nessuno (o quasi), motivo per cui in tantissimi sono sempre alla ricerca di alternative. Tra queste c’è anche Start11, un’app sviluppata da Stardock abbastanza famosa di cui vi abbiamo parlato quasi un anno fa e che reintroduce il menu Start di Windows 10.

Il software non si limita a introdurre il vecchio design e a spostare sulla sinistra il tasto Start, ma offre anche diverse possibilità di personalizzazione della barra delle applicazioni e del menu. Ci sono diversi design tra cui scegliere, da quello di Windows 10 a quello del vecchio Windows 7, nel caso proprio non riusciate ad abbandonare le vecchie abitudini.

Da pochi giorni, oltre che dal sito ufficiale, Start11 è disponibile anche tramite Steam. L’applicazione può essere acquistata come un qualsiasi gioco o software presente sulla piattaforma e ha un costo di 4,99€. Se avete più di un computer potete acquistare anche la licenza multi dispositivo, che al costo di altri 7,39€ vi permette di tenerlo attivo su tutti i computer.

Se da un lato l’arrivo di Start11 su Steam non è una grossa novità per quel che riguarda i classici PC, dall’altro è senza dubbio interessante se si pensa all’uso su Steam Deck. Sulla console di Valve infatti è possibile sostituire il sistema operativo SteamOS con Windows 11 (se volete provarci, qui c’è la nostra guida su come installare Windows 11 su Steam Deck) e alcune delle personalizzazioni presenti in Start11 potrebbero fare parecchio comodo. La presenza del software su una piattaforma come Steam garantirà inoltre un aumento della sua popolarità, facendolo conoscere a un maggior numero di utenti che potrebbero decidere di acquistarlo per adeguare l’esperienza utente alle proprie esigenze, nell’attesa che Microsoft apporti le modifiche al menu Start e alla barra delle applicazioni che gli utenti richiedono ormai da diverso tempo.