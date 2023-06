Windows 11 introduce una nuova funzione per la scrittura a mano, un’evoluzione che arriva con un certo ritardo rispetto all’iPad. L’ultima versione di Windows 11 si allinea alla funzionalità offerta dall’iPad di Apple, ma solo dopo tre anni dalla sua introduzione.

Nel costante sforzo di rimanere al passo con le innovazioni tecnologiche, Microsoft ha finalmente annunciato l’arrivo di una nuova funzione che migliorerà notevolmente l’esperienza di scrittura a mano su Windows 11. La tanto attesa funzionalità consentirà agli utenti di scrivere direttamente in qualsiasi campo di testo utilizzando uno stilo. Sebbene si tratti di una novità entusiasmante, alcuni hanno notato che Microsoft ha impiegato un tempo considerevole per implementare questa funzione, considerando che Apple aveva introdotto la sua controparte chiamata Scribble già nel 2020 su iPadOS.

La nuova funzione di Windows 11 è attualmente disponibile per gli utenti iscritti al programma Insider nella versione Dev Channel, con un rilascio graduale previsto nelle prossime settimane. L’iniziativa di Microsoft di migliorare l’esperienza di scrittura a mano Windows Ink è stata accolta positivamente dagli utenti, in quanto consentirà loro di utilizzare uno stilo per inserire contenuti in qualsiasi campo di testo in tutto il sistema operativo. Questo rappresenta un significativo passo avanti per i possessori di tablet e dispositivi 2-in-1, i quali potranno finalmente utilizzare in modo più versatile il proprio dispositivo Windows.

“Windows Ink è stato modernizzato per consentire agli utenti di inserire l’inchiostro direttamente nei campi di modifica. Inoltre, stiamo migliorando la precisione della tecnologia di riconoscimento e un gesto di cancellazione per quando gli utenti devono apportare modifiche“, ha spiegato Microsoft. “L’obiettivo di Windows Ink è quello di consentire agli utenti di utilizzare la penna e la scrittura a mano ovunque possano digitare sul proprio dispositivo Windows“.

La versione di Apple offre ai suoi utenti la possibilità di inserire contenuti in qualsiasi campo di testo utilizzando l’Apple Pencil, e include anche una serie di comode scorciatoie, come la cancellazione di una parola barrandola o l’evidenziazione di una parola per copiarla e incollarla.

È interessante notare come nel corso degli anni Apple e Microsoft abbiano spesso preso spunto l’una dall’altra, adottando funzionalità simili nei propri sistemi operativi. Tuttavia, con il ritardo di tre anni nell’implementazione di questa funzionalità su Windows 11, Microsoft sembra aver perso un’opportunità di distinguersi nel settore dei dispositivi touch e degli stili digitali. Nonostante ciò, gli utenti di Windows 11 possono finalmente gioire dell’arrivo di una funzionalità che rende l’interazione con il dispositivo ancora più naturale e intuitiva.