MTT S80 è una GPU lanciata lo scorso anno da Moore Threads, azienda cinese che si è appena affacciata nel segmento delle schede video. Al momento la scheda è l’unica a supportare lo standard PCIe 5.0, ma nonostante questo ha abbastanza deluso nei primi benchmark, posizionandosi nettamente dietro le soluzioni di fascia bassa Nvidia come la RTX 3060 e avvicinandosi alle prestazioni di una vecchia GTX 1060. Questa particolare scheda video non è mai stata lanciata al di fuori del mercato cinese, ma dei nuovi test sono stati condivisi in rete dall’insider Löschzwerg, dove viene anche mostrato come ora riesca a eseguire bene Crysis, un titolo DX9 particolarmente intenso dal punto di vista grafico.

L’utente ha provato la MTT S80 su un sistema dotato di CPU Intel Core i5-10400, installata su una scheda madre ASRock B560M-HDV. Il processore grafico include un totale di 4096 unità di calcolo MUSA, raggiungendo una capacità computazionale di 14,4 TFLOP e una frequenza di funzionamento di 1,8GHz. Per l’alimentazione è presente un singolo connettore da 8 pin a 12V. Nel benchmark eseguito su 3DMark03, la GPU è stata paragonata a una Intel Arc Alchemist A770 Limited Edition, esprimendo delle prestazioni inferiori dal 35% al 64% rispetto a quest’ultima. Le prove non hanno inoltre incluso i test con titoli più recenti, di conseguenza il divario rimane ancora abbastanza ampio.

Fonte: Löschzwerg

Gli sviluppatori di Moore Threads stanno tuttavia lavorando per ampliare maggiormente la libreria di giochi supportati dalla loro scheda, attualmente è possibile eseguire ufficialmente 60 titoli, la maggior parte dei quali solo venduti in Cina. Trattandosi di un’azienda dalle risorse limitate, il processo di sviluppo dell’hardware è chiaramente più lento rispetto ai colossi più affermati. L’ultimo driver è la versione 200.2, rilasciata tre mesi dopo il lancio della MTT S80. Uno dei punti più critici della scheda, tuttavia, rimane il suo consumo in standby veramente alto, che raggiunge i 114W. Inutile dire che la strada da fare, per raggiungere i livelli concorrenziali adeguati, è decisamente lunga.