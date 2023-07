Con l’estate in pieno svolgimento, gli sconti dedicati alle VPN sono al culmine, compresi quelli offerti da TunnelBear. Attualmente, è possibile usufruire di uno sconto del 67% sul piano annuale, un’offerta che in passato riguardava solo il piano triennale.

Quindi, se avete bisogno di una VPN per le vostre attività quotidiane, soprattutto se state per partire per le vacanze estive, TunnelBear offre un’eccellente protezione della privacy online a un prezzo estremamente conveniente. Il costo mensile è di soli 3,33 dollari, che corrispondono approssimativamente all’equivalente in euro. Rispetto al prezzo originale di 9,99 dollari, questo rappresenta un notevole risparmio!

Tuttavia, è importante sottolineare che l’offerta potrebbe terminare a breve, magari tra poche ore o qualche giorno, oppure potrebbe subire variazioni nella percentuale di sconto. Pertanto, vi invitiamo a cogliere l’opportunità finché siete ancora in tempo.

TunnelBear, una delle VPN più user-friendly del mercato, si fa subito notare per la sua semplicità d’uso, sia che l’installazione avvenga su un computer o su un dispositivo mobile. Non appena avviate l’applicazione, vi troverete di fronte a una mappa con tutti i server disponibili, facilmente distinguibili in base al paese di provenienza.

Le funzionalità offerte dalla versione desktop sono in gran parte accessibili anche su smartphone e tablet, incluso il vantaggio di poter selezionare quali applicazioni dovranno utilizzare la connessione sicura, mentre le altre potranno continuare a connettersi tramite l’indirizzo IP del vostro provider.

Il vero significato di navigare in forma anonima sta nel fatto che la VPN non traccerà né cookie né indirizzi. TunnelBear si distingue proprio in questo aspetto, con una politica di no-log chiara e completa, raccogliendo solo i dati indispensabili per il corretto funzionamento dell’applicazione, proprio come le migliori VPN del 2023.

Non ci resta, dunque, che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

