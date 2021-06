Suono di avvio di Windows: ecco come attivarlo in Windows 10

Di versione in versione di Windows, Microsoft ha rimosso alcune funzionalità famose del sistema operativo tra cui il suono di avvio. Quando un nuovo dispositivo Windows 10 o Windows 8 si accende, infatti, non emette più il classico e familiare suono di avvio che abbiamo sentito per anni. Ma, se siete nostalgici, c’è un modo per abilitare il suono di avvio.

Jensen Harris, che ha lavorato come direttore del team Windows User Experience (WUE), ha recentemente spiegato perché l’azienda ha deciso di disattivare il suono di avvio su Windows 8 e Windows 10 come impostazione predefinita. Il motivo è molto semplice e banale, e forse è lo stesso che innervosiva chi doveva subire quel suono a ogni accensione: poteva disturbare. Negli anni i dispositivi Windows sono diventati sempre più orientati alla mobilità e il suono di avvio ora potrebbe interrompere una riunione o una lezione.

Come spiega Windows Latest, è stato il risultato di una naturale transizione in un nuovo mondo in cui i PC sono sempre più simili ai dispositivi mobili: pronti all’uso e utilizzabili ovunque. L’azienda, lavorando sui 2-in-1, sui laptop e altri dispositivi portatili, si è resa conto che il suono di avvio riprodotto a ogni riavvio poteva essere fastidioso e imbarazzante.

“Una delle cose che abbiamo fatto è stata esaminare come e dove le persone utilizzavano i loro PC”, ha spiegato Harris. “La maggior parte dei PC venduti erano laptop o netbook e questa percentuale aumentava di anno in anno.”

Tuttavia Microsoft non ha rimosso completamente l’opzione ed è stata disattivata di default solo sulle nuove installazioni, quindi si può abilitare il suono di avvio seguendo questi passaggi:

Andare su Impostazioni > Personalizzazione

Fare click su Suoni e aprire la scheda Suoni

Abilitare l’opzione “Riproduci suono di avvio Windows”

Premere su “Applica” e poi fare click su “OK”.

Eseguendo questi passaggi, Windows riprodurrà un suono ogni volta che il PC sarà avviato o riavviato: i nostalgici del classico tono di avvio potranno essere di nuovo felici. Magari, se siete tra questi, avviate il vostro computer solo se siete da soli, perché vi assicuriamo che il suono di avvio di Windows non è apprezzato proprio da tutti.