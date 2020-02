Super cashback fino a 100€ su prodotti MSI

È proprio così! MSI offre fino a 100€ di cashback sull’acquisto dei suoi prodotti su alcuni store online. Ma spieghiamoci meglio, la promozione prevede un cashback direttamente su conto corrente all’acquisto di una scheda madre MSI e un processore AMD, l’acquisto di un case contribuisce al cashback ma non è necessario per attivare l’offerta. Quindi, processore e scheda madre essenziali mentre l’acquisto del case è opzionale. Vien da sé che potrebbe essere vantaggioso fare un upgrade con un’offerta di questo tipo. La promozione è valida su diversi store come AKInformatica, ePrice, Il mago di Dos, NextHS e OlloStore.

Tutte le condizioni dell’offerta le potete trovare proprio qui sul sito MSI, mentre qui potete trovare il valore del cashback in base al bundle di prodotti che acquistate.

La promozione sarà valida fino al 17 marzo e sarà possibile inviare la richiesta di cashback fino al 30 aprile.

Quasi tutti i prodotti di MSI sono idonei alla promozione, come schede madri avrete a disposizione le X570, X470 e B450, per quanto riguarda i processori l’offerta è rivolta ai Ryzen 3, 5, 7 e 9. Per maggiori dettagli sulle combinazioni e sui prodotti aderenti alla promozione potete controllare qui.

Ora che vi abbiamo spiegato tutta la parte noiosa vi facciamo anche vedere un paio di esempi che secondo noi sono davvero un affare:

Queste sono solo alcune delle combinazioni, potete ovviamente scegliere voi il vostro bundle perfetto in base alla vostra configurazione, è decisamente un’offerta da non perdere!

