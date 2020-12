Super Nintendo Portable, ecco la retro-console dei vostri sogni!

La community di appassionati del retrogaming ha sempre avuto interesse per i vari SBC (Single Board Computer) come Raspberry Pi, ottimi per la realizzazione di emulatori in grado di eseguire perfettamente i giochi delle console degli anni passati. Un nuovo progetto ha trasformato il controller di un Super Nintendo in una console portatile a tutti gli effetti, compresa anche di schermo integrato, ed il risultato è stupefacente!

L’idea, realizzata da Josh di Restore Technique, è stata quella di prendere un vecchio controller SNES e di trasformarlo in una console portatile dedicata al retrogaming. Per il progetto, viste le dimensioni compatte del controller in cui va inserito tutto l’hardware, è stato utilizzato il piccolo Raspberri Pi Zero.

Il Raspberry Pi Zero è stato affiancato dall’HAT (Hardware Attached on Top) GamePi15 di Waveshare, il quale include uno schermo e l’hardware necessario per sfruttare i pulsanti del controller come input.

Qui sopra potete trovare il video relativo alla prima parte del progetto, con la seconda parte disponibile a questo indirizzo.

Josh afferma di aver installato sul mini-computer un’immagine già pronta di PinkyPi, distro basata su RetroPie 4.5.1. Per emulare le ROM SNES, ha deciso di utilizzare PiSNES come emulatore principale.

Visto l’hardware utilizzato, questo Super Nintendo Portable può essere utilizzato anche per l’emulazione di altre console del passato come GameBoy, PlayStation 1, MAME e molti altri ancora. Sicuramente un gadget interessante per chi non sempre ha tempo o voglia di sedersi sul divano o davanti al proprio PC per godersi i grandi classici del passato.

Se volete scoprire di più riguardo all’interessantissimo progetto potete dare un’occhiata ai contenuti pubblicati da Josh sul canale Restore Technique su YouTube.