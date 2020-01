Super offerta Logitech Brio Stream al prezzo più basso di sempre su Amazon

Vi segnaliamo che, oltre alle offerte del giorno pubblicate in mattinata, su Amazon è oggi disponibile un’altra straordinaria offerta: è infatti in sconto, al prezzo più basso mai registrato fino ad oggi, l’ottima webcam Logitech Brio, nella sua edizione dedicata appositamente a chi ama (o magari vuole cominciare a dilettarsi) nello streaming su Twitch, YouTube e simili.

Progettata proprio per il vlogging, questa webcam ha una risoluzione in 4K che le consente di cogliere anche i più piccoli dettagli del volto, mantenendo inoltre una qualità full HD durante lo zoom. Dotata persino di funzioni HDR, offre colori vividi persino con scarsa illuminazione ed è quindi ottima per chi, ad esempio, si diletta nello streaming tra le mura della propria camera senza disporre di luci adeguate o di appositi sistemi di diffusione luminosa. Ottimizzata per PC, è ottima anche per lo stream da console (è certificata per l’uso con Xbox) ed arriverà a casa vostra già predisposta per il lavoro, grazie alla presenza dell’app Logitech Capture inclusa nel prezzo. Generalmente venduta alla bellezza di 258,99€ è oggi in sconto ad appena 107,00€! Un’offerta eccezionale, che sconta quindi il prezzo originale del 59%! Fidatevi di Tom’s: si tratta di un prodotto da acquistare senza troppe remore, sia che possediate già una webcam, sia che siate alla ricerca di un dispositivo per entrare nel mondo dello streaming e del vlogging. Dunque approfittatene!

