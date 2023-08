Navigare in rete con sicurezza è essenziale, soprattutto durante le vacanze, visto che le reti Wi-Fi pubbliche sono meno sicure e spesso soggette a falle nel sistema. Dopo avervi consigliato svariati gadget tech per proteggere la vostra casa dai malintenzionati passiamo ora a una soluzione completa per proteggere ogni vostro dispositivo da potenziali attacchi informatici, consigliandovi la nuova promozione di Norton 360 Antivirus, che vi permetterà di risparmiare fino al 70%!

Tutti gli abbonamenti annuali di questo rinomato software antivirus, ovvero Standard, Plus, Deluxe e Premium, sono tutte disponibili a prezzi scontati. Le varianti si distinguono per il numero di dispositivi supportati e per le funzionalità incluse, come lo spazio in cloud e la protezione per i minori. Avrete, dunque, la libertà di scegliere la versione più adatta alle vostre necessità, risparmiando considerevolmente e iniziando a navigare in piena sicurezza.

Vi consigliamo in particolare è la versione Deluxe, attualmente disponibile a soli 29,99€ invece di 99,99€ per un abbonamento di 12 mesi. Con un prezzo decisamente conveniente avrete la possibilità di garantire la protezione del vostro computer e di qualsiasi altro dispositivo desideriate, come smartphone e tablet. Questo pacchetto vi garantirà anche la massima privacy online e vi offrirà un’interfaccia intuitiva adatta a tutti i livelli di esperienza.

La versione Deluxe di Norton 360 Antivirus vi fornirà una protezione completa su un massimo di 5 dispositivi, oltre a includere anche una VPN per assicurarvi l’anonimato durante la navigazione online. Ciò vi tornerà particolarmente utile durante le vacanze all’estero, dato che potrete godere dei vostri film o serie tv preferiti, o delle partite del campionato che sta per cominciare, come se foste in Italia.

Inoltre, potrete usufruire di un pratico gestore di password per tenere al sicuro le vostre credenziali, beneficiando anche di 50 GB di spazio di backup nel cloud per archiviare i vostri file. Infine, Norton360 gode di numerose funzioni per proteggere i più giovani utenti durante i loro primi passi nel mondo digitale, rappresentando una soluzione ideale anche per l’imminente ritorno a scuola.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Norton 360 dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

