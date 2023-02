Se siete alla ricerca di un dispositivo versatile ma potente, capace di garantire ottime prestazioni in qualsiasi ambito, saprete che di soluzioni valide ce ne sono poche sul mercato. Una di queste è il Surface Pro 7 di Microsoft, tra i dispositivi che, per primi, hanno aperto la porta ai 2-in-1. Se siete interessati ad acquistarlo, vi informiamo che potete trovare la versione ricondizionata ufficiale direttamente sullo store Microsoft a un prezzo molto vantaggioso.

Lo sconto riguarda due versioni di Surface Pro 7, quella con 128GB e 256GB di spazio interno, entrambe con 8GB di RAM e Intel Core i5, con prezzi che partono da 899,00€. Parliamo di un risparmio di diverse centinaia di euro su uno dei dispositivi tech più ambiti in assoluto, il che dovrebbe invogliarvi ad approfittare di questa offerta, la cui scadenza è fissata per il 13 marzo.

Rinnovato lato hardware e connettività rispetto ai modelli precedenti, con una porta USB-C con supporto alla ricarica, Surface Pro 7 è un prodotto unico nel suo genere e senza rivali veri sul mercato, soprattutto se si considera il fatto che è basato sul popolarissimo sistema operativo Windows, aggiornabile tranquillamente all’ultima versione dopo il primo avvio (il tempo che Windows Update impiega per scaricare l’aggiornamento).

Pur essendo basato su un sistema di raffreddamento fanless, cioè privo di ventole, le prestazioni sono buone, permettendo di svolgere le tipiche operazioni d’ufficio, ma anche il gaming non troppo spinto, senza particolari problemi di riscaldamento, il tutto con il vantaggio di eseguirle in mobilità. Il display da 12 pollici con proporzioni 3:2 è un altro cavallo di battaglia del Surface Pro 7, dato che questo formato assicura una visione molto migliori di documenti e pagine web, grazie al maggior spazio in verticale. Ciò viene ulteriormente avvalorato dalla risoluzione dello schermo, che in questo caso è di 2736 x 1824 pixel, molto più elevata rispetto agli standard che siamo soliti vedere su display di queste dimensioni.

Insomma, con Surface Pro 7 non avrete problemi a gestire le attività quotidiane e, con l’aggiunta di una tastiera e una S-Pen (da acquistare a parte), otterrete un multitasking in mobilità ancora migliore, che non si limiterà quindi a soddisfare le esigenze dell’utente medio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente sullo store Microsoft, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa offerta a tempo limitato, visto che si tratta di un dispositivo ricondizionato ufficiale sul quale è possibile risparmiare diverse centinaia di euro rispetto al nuovo.

