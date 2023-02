Una VPN è diventata ormai un qualcosa di indispensabile per tutti coloro che navigano su internet in modo ricorrente. Oltre a permettere di raggiungere contenuti altrimenti inaccessibili, infatti, una VPN aumenta privacy e sicurezza, rendendosi quindi particolarmente preziosa. A fare al caso vostro nel caso siate alla ricerca di una soluzione di questo tipo è l’ottima Surfshark VPN, che sta attualmente proponendo il suo piano biennale con ben l’82% di sconto.

Abbonandosi per due anni, infatti, l’abbonamento a Surfshark VPN vi costerà solo 2,30 euro al mese rispetto ai 12,95 euro classici. Un risparmio di tutto rispetto, che vi consentirà di utilizzare i vostri dispositivi connessi a internet con molti pensieri in meno.

Come racconta anche la nostra recensione, Surfshark VPN è una VPN sicura, affidabile. “Ottime funzionalità e l’interfaccia semplice e intuitiva possono essere un fattore decisivo. Il prezzo è molto conveniente solo valutando l’abbonamento di due anni, ma offre molte funzionalità aggiuntive, con ottimi standard sulla privacy.” Un prodotto, insomma, di grande valore, che ben val la pena assicurarsi con ben l’82% di sconto per stare più sicuri durante il proprio navigare su internet.

