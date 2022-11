Siamo arrivati finalmente all’atteso Black Friday, ovvero quel periodo di tempo dalla durata di una settimana circa in cui è possibile acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente contenuti. In questo nuovo articolo, infatti, vogliamo presentarvi la nuova ed interessante iniziativa di Bitdefender, che sta scontando il suo omonimo prodotto con sconti che possono raggiungere il 65%!

Bitdefender rappresenta uno dei migliori software di sicurezza presenti sul mercato, tanto da essere ora in uno dei primissimi posti delle classifiche per quanto concerne la protezione dati dei propri dispositivi. Difatti, si presenta sul mercato con anni e anni di innovazione tecnologica, che hanno portato questo software ad essere una certezza per quanto concerne la sicurezza.

Tra le funzionalità presenti, troviamo un controllo in tempo reale delle potenziali minacce che Internet può portare, ed è strettamente indicata ad un pubblico ampio. Oltre a ciò, Bitdefender vanta diverse altre protezioni, come “antiphishing e antifrode”, in grado di prevenire e, eventualmente, curare tutte le avversità legate ai tentativi di phishing o le frodi online quando si naviga.

Chiaramente, non mancano anche tutte quelle funzioni di controllo parentale, protezioni per webcam e controllo microfono, protezione hotspot, online banking e molto altro ancora. Insomma, grazie a Bitdefender sarete in grado di ottenere una protezione a tutto tondo sui vostri dispositivi. Attualmente, Bitdefender Premium Security è scontato, nella sua edizione annuale che offre una protezione fino a 10 dispositivi, a 49,99€ anziché 139,99€.

Per questo motivo, il nostro consiglio è proprio quello di consultare la pagina di Bitdefender dedicata al Black Friday, con l’invito valutarne l’acquisto. Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!