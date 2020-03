Super offerte Microsft Surface da MediaWorld, doppi sconti e tasso zero

Se siete alla ricerca di un ottimo dispositivo che ibridi le caratteristiche di tablet alle performance di un notebook, allora è ovvio che la scelta più ponderata sia quella di puntare ai dispositivi Microsoft Surface che, già da diversi anni, riescono a coniugare in modo eccellente portatilità e performance, risultando una scelta idea soprattutto per artisti o per chi ha bisogno di lavorare in mobilità. Il problema? I dispositivi Surface sono spesso esosi ed è facile restare scoraggiati dal prezzo sebbene, va detto, si tratti di hardware non solo bellissimi ma anche solidi e performanti, il cui rapporto qualità/prezzo non va affatto sottostimato.

Ebbene, se siete alla ricerca di un dispositivo Surface ad un prezzo ragionevole, allora sarete felici di sapere che su Mediaworld sono partite le offerte dedicate proprio agli ottimi prodotti Microsoft, con sconti davvero interessanti su gran parte della gamma disponibile sul mercato! In particolare, vi segnaliamo i prezzi di Surface Pro 7, che nella sua configurazione di base, ovvero con processore Intel Core i5, RAM da 8 GB e SSD da 128 GB costa appena 799,00€ rispetto agli originali 1.079,00€, con un risparmio netto di ben 280,00€ per quello che è uno dei prezzi più bassi di sempre! Non parliamo infatti di un semplice tablet, né di un comune 2-in-1, ma di quella che è a tutti gli effetti l’alternativa migliore per chi deve (o vuole) lavorare in mobilità, non solo grazie ad una qualità costruttiva che ha eguali solo in casa Apple, ma anche grazie ad una grande attenzione per le performance e per l’adattamento del sistema operativo che trova in Win 10 Home un alleato responsivo e affidabile.

Le offerte rientrano nell’iniziativa “Home Sweet Work” di Mediaworld, dedicata a chi è alla ricerca do soluzioni che possano facilitare lo smart working o anche solo l’intrattenimento tra le quattro mura. Le offerte sono numerose e, come sempre, vi invitiamo a consultarle tutte sia tramite la pagina di riferimento che cliccando sul banner soprastante. Per quanto riguarda invece i prodotti Surface, di seguito vi proponiamo la totalità delle offerte Mediaworld, con l’invito a seguire le nostre proposte in sconto anche tramite i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

