Se cercate un microfono che vi permetta di farvi ascoltare in modo chiaro a prescindere dalla fonte d’ingresso, l’Hyperx Quadcast è senza dubbio uno dei migliori ed è attualmente in sconto su Amazon insieme a tante altre offerte del Prime Day. Il noto evento annuale ha fatto sì che il prezzo di questo microfono scendesse a soli 71,15€, consentendovi di acquistarlo al prezzo più vantaggioso di sempre.

Quella rilasciata da Amazon è un’occasione unica in quanto, come detto, è davvero raro riuscire a portarsi a casa un prodotto così valido a un prezzo così basso. Gli interessati o gli aspiranti streamer farebbero bene a cogliere al volo questa offerta, anche perché bisogna tenere a mente che il Prime Day durerà solo due giorni e l’ultimo sarà domani 13 luglio.

HyperX QuadCast è un microfono standalone, il che significa che potrete appoggiarlo sulla scrivania o attaccarlo a un braccio compatibile. A tal riguardo, la base è già munita di supporto antivibrazione, che terrà ben saldo il microfono sulla superficie. L’audio catturato sarà di alta qualità e permetterà a chi vi sta ascoltando in streaming di percepire ogni minimo dettaglio, merito anche della presenza di un filtro pensato per attenuare il tipico e fastidioso popping vocale, ossia quella sensazione di getto d’aria che fuoriesce dalla bocca quando si pronunciano parole che iniziano con la “P” o con la “B”.

Un’altra caratteristica che farà gioire gli streamers più esigenti la si trova nella frequenza di risposta, che parte da soli 20 Hz e arriva fino a 20.000 Hz, coprendo così l’intero spettro sonoro percepibile dall’orecchio umano. In altre parole, i vostri ascoltatori potranno sentire non solo le classiche frequenze del parlato, ma qualsiasi altro tipo di suono, rendendo l’audio pieno e ricco di dettagli. Potrete poi regolare la sensibilità del microfono su 5 diversi livelli, oltre a intervenire sul metodo di campionamento, che potrà essere stereo, omnidirezionale, cardioide o bidirezionale. Insomma, un microfono completo e versatile, da non lasciarsi sfuggire a questo prezzo!

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questo microfono, consigliamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina dedicata del prodotto, dalla quale potrete anche aggiungerlo velocemente nel carrello prima che l’offerta o le scorte terminino.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!