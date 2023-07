Le offerte dei Prime Day 2023 sono terminate ma, che ci crediate o meno, Amazon non ha ancora mollato il colpo, tanto che sullo store sono ancora molte le offerte che valgono una sbirciatina, specie qualora non abbiate preso parte ai tantissimi saldi di questa settimana.

Un esempio, in tal senso, è l’offerta che Amazon sta proponendo per l’ottimo monitor LG 27GR95QE UltraGear da 27″ e con pannello OLED, il cui prezzo originale di oltre 1000 euro è stato oggi ribassato a soli 899,99€, ovvero a quello che, allo stato attuale, è il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico modello!

Si tratta, indubbiamente, di un ottimo affare, anche perché non parliamo di un monitor qualsiasi, ma davvero di uno dei migliori monitor in assoluto attualmente sul mercato, anche e soprattutto grazie alla presenza di un eccezionale pannello OLED, davvero una rarità per quanto riguarda il mondo dei monitor da gaming e non.

In tal senso, l’LG 27GR95QE UltraGear vi garantirà delle immagini davvero sorprendenti, proponendosi con un contrasto straordinario e con una cura nello sviluppo delle tonalità scure davvero sorprendente, con dei neri profondi e assoluti, ed una definizione dei colori chiari davvero appagante e realistica. Lo scopo è quello di rendere le vostre sessioni di gioco spettacolari, con una profondità ed una definizione delle immagini senza pari, anche in confronto a monitor dalla stessa fascia di prezzo ma che si basano su una retroillumnazione tradizionale a LED.

LG 27GR95QE UltraGear è dunque il monitor perfetto per i videogiocatori più esigenti, con un tempo di risposta di soli 0,03 ms, che azzera il ritardo e l’effetto ghosting. Inoltre, con la compatibilità NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium a 240Hz, godrete di una fluidità di gioco senza precedenti, eliminando lo screen tearing e assicurando un’esperienza impareggiabile per molti altri monitor.

Per quanto riguarda la connettività, questo monitor è dotato di due porte HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), una porta Display Port 1.4 e un’uscita audio. Da segnalare anche il pratico attacco VESA 100×100, per un’installazione versatile e uno stand pivot regolabile, per un posizionamento secondo le vostre esigenze.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto, invitandovi a visitare subito la pagina del prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!