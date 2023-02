Nonostante si trovino spesso delle buone offerte su VPN, password manager e antivirus, a volte si preferisce affidarsi a un software completo, che offra con un’unica installazione una protezione totale per il computer e per la vostra privacy online. Uno di quei software è Norton 360, a cui potrete ora abbonarvi risparmiando fino al 70% sul primo anno, con sconti interessanti anche sul piano biennale, il tutto chiaramente per un tempo limitato.

Con un singolo abbonamento, quindi, avrete non solo un antivirus potente ed efficace, ma anche una VPN per navigare in sicurezza nel web e un password manager per proteggere i vostri dati sensibili, nonché recuperarli all’istante nel momento in cui dovrete accedere a una pagina dove è richiesta l’autenticazione con nome utente e password. Norton 360 è disponibile in varie versioni e tutte godono di tagli di prezzi importanti, anche se è Norton 360 Deluxe quello più scontato, in quanto il piano annuale passa da 99,99€ a soli 29,99€.

Norton 360 non ha bisogno di presentazioni, in quanto è la scelta di milioni di persone contro i tipici rischi a cui chiunque può imbattersi online, anche se si fa attenzione. Spesso, infatti, sono gli attacchi da parte di malintenzionati a mettere a rischio i propri dati, soprattutto se non si ha modo di tenere costantemente aggiornati i vari software.

Se vi affiderete a Norton 360, non dovrete più preoccuparvi di ciò, dato che l’azienda statunitense mette in campo ogni mossa per contrastare questi fenomeni che, seppur rari, possono provocare danni considerevoli, sia a privati che aziende. Se necessitate di mettere al sicuro più di 5 PC, che è il limite di Norton 360 Deluxe, suggeriamo di optare per Norton 360 Premium, che offre le stesse funzionalità e protezione del piano Deluxe ma fino a 10 dispositivi, tra cui PC, Mac, tablet e smartphone.

Per la versione più completa, lo sconto sarà del 63% che, nonostante non sia elevato quanto quello rilasciato sul piano Deluxe, rimane comunque molto allettante. Insomma, se volete aggiungervi anche voi tra i milioni di utenti che già usano Norton 360, questo è il momento giusto per farlo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa promozione, visto che non è chiaro quando possa terminare.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!