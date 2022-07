Fioccano le offerte sui monitor gaming durante questo Amazon Prime Day: dopo avervi raccontato del prezzo folle a cui è disponibile il BenQ MOBIUZ EX3410R, ora parliamo di un altro super sconto, dedicato stavolta all’MSI Oculux NXG253R, un monitor dedicato a una specifica nicchia di videogiocatori ma che, siamo certi, saprà regalar loro diverse gioie, specialmente a questo prezzo!

Stiamo parlando di un monitor gaming di fascia alta progettato per chi gioca principalmente FPS, che siano frenetici come i più famosi battle royal del momento o più statici, come il classico CS:GO o il più recente Valorant, sviluppato da Riot Games. L’MSI Oculux NXG253R offre infatti una diagonale di 24,5″ e impiega un pannello Rapid IPS, per avere un tempo di risposta di 1ms GtG e una frequenza d’aggiornamento che ad alcuni sembrerà assurda, pari a 360Hz. Il monitor è disponibile con uno sconto del 65%, che porta il prezzo a soli 349 euro.

La risoluzione si ferma al Full HD, ma chi gioca in maniera competitiva a questi giochi spesso usa una risoluzione inferiore, per generare il maggior numero di FPS possibile: è naturale quindi che MSI abbia lavorato a questo monitor dando priorità al refresh rate, inserendo anche diverse tecnologie necessarie per migliorare l’esperienza di gioco.

Una di queste è senza dubbio Nvidia G-Sync, che sincronizza il framerate con la scheda video per eliminare artefatti grafici come il tearing. In questo modo potrete dimenticarvi delle immagini “tagliate” in cui vi potreste imbattere mentre giocate con framerate sbloccato e senza alcun tipo di V-Sync attivo. Abbiamo poi l’Ultra Low Motion Blur, che grazie a un effetto stroboscopico elimina la scia (il ghosting) dagli oggetti in movimento donando maggior definizione e dettaglio all’immagine, l’Anti-Flicker e la Less Blue Light, entrambe studiate per ridurre l’affaticamento degli occhi e permettervi di giocare per diverse ore in tranquillità.

Altra chicca degna di nota che farà felici i gamer professionisti (e coloro che sognano di diventarlo) è la presenza del Reflex Latency Analyzer, che permette di misurare la latenza d’input collegando il mouse all’apposita porta del monitor. In questo modo è possibile valutare le prestazioni e cambiare alcune impostazioni per ridurre l’input lag, così da avere il massimo vantaggio competitivo durante le partite.

Se siete alla ricerca di altre offerte, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

