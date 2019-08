SuperNOVA G5, la nuova serie di alimentatori EVGA

EVGA ha svelato i nuovi alimentatori SuperNOVA G5 da 650 fino a 1000 watt. Scopriamone le principali caratteristiche.

EVGA ha annunciato i SuperNOVA G5, una nuova serie di alimentatori di fascia alta, che sostituisce la precedente serie G3. La serie G5 è accompagnata dalla certificazione 80 PLUS Gold e copre potenze da 650, 750, 850 e 1000 watt.

Gli alimentatori hanno un design totalmente modulare, montano condensatori giapponesi al 100% e hanno una ventola da 135 mm con cuscinetto fluido dinamico (FDB). Si tratta di alimentatori progettati e studiati per offrire prestazioni e silenziosità. Vediamone più nel dettaglio le caratteristiche.

È molto importante che un alimentatore non sprechi energia trasformandola in calore (che poi dovrà essere dissipato), per questo all’acquisto di un nuovo prodotto è importante verificare se quest’ultimo abbia ottenuto la certificazione 80 PLUS. La certificazione garantisce un’efficienza del 92% con carichi di media entità.

Gli alimentatori G5 presentano inoltre un convertitore DC-DC e un PFC attivo per fornire una regolazione della tensione precisa, un ripple e una rumorosità ridotti.

Una delle caratteristiche da non trascurare è la modularità. Agli alimentatori SuperNOVA G5 è possibile collegare solo i cavi di cui si ha bisogno riducendo così l’ingombro creato dagli stessi e migliorando il flusso d’aria all’interno del case.

EVGA ha montato condensatori allo stato solido in alluminio al 100% che rispetto a quelli elettrolitici riescono a garantire una maggiore efficienza ed affidabilità nella conversione dell’alimentazione in corrente continua.

Per la dissipazione del calore generato è presente una ventola da 135 mm con cuscinetto fluido dinamico che la rende molto silenziosa e la modalità EVGA ECO. Nonostante la ventola sia più grande rispetto a quella presente sulla serie G3, EVGA è riuscita comunque a inserirla senza aumentare le dimensioni dell’alimentatore stesso.

Elenchiamo infine gli standard di protezione di cui questi alimentatori sono dotati: OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection) e OTP (Over Temperature Protection).

EVGA copre i suoi alimentatori con garanzia e supporto fino a 10 anni. I prezzi dei vari modelli vanno da 130 a 200 dollari – al momento scontati di 40 / 60 dollari sul sito statunitense dell’azienda.