Due anni di pandemia non hanno solamente costretto le persone a lavorare da casa, hanno anche imposto alle aziende di adeguare i propri sistemi a questa necessità: in realtà dove lo smart working e il telelavoro erano delle novità assolute (o quasi), si sono dovuti introdurre nuovi software che consentissero l’accesso alla rete interna, ai database e ai programmi che fino a quel momento si usavano tranquillamente dalla propria scrivania.

Questo passaggio a nuovi standard di lavoro ha reso necessaria la migrazione di attività e servizi in ambienti cloud, sempre più protagonisti del mondo digitale moderno. I reparti IT delle aziende hanno visto crescere la richiesta di soluzioni scalabili per monitorare lo stato di client e server, connettersi in remoto per fornire assistenza ai dipendenti ed effettuare backup di macchine locali e database, per garantire la massima sicurezza dei dati e poter ripristinare facilmente i sistemi in caso di problematiche.

SupRemo Console è una piattaforma web potente, scalabile e flessibile che nasce proprio per rispondere a questa necessità. Sviluppata dall’azienda italiana Nanosystems, si integra alla perfezione con i prodotti dell’azienda, come SupRemo Professional e Uranium Backup Professional e permette ai provider di servizi gestiti e ai reparti IT di monitorare e gestire la propria infrastruttura in maniera semplice e centralizzata, senza dover ricorrere a strumenti diversi tra loro.

La procedura di attivazione di entrambi i piani nella Console è semplicissima ed è necessario seguire gli step delle guide:

Analizzandola in maniera generale, possiamo riassumere le funzionalità della Console in quattro aree:

Gestione remota degli endpoint

Grazie all’integrazione con SupRemo Professional, all’interno della Console sarà possibile ottenere informazioni in tempo reale dei sistemi oggetto del monitoraggio. Nel dettaglio, sarà possibile monitorare gli hardware, i software, lo stato delle unità disco, firewall e reti. Un aspetto molto importante della gestione remota è la possibilità di verificare lo stato di salute ed ottenere notifiche personalizzate, anche via mail, all’insorgere di problemi prestazionali o di sicurezza tramite Policy di Monitoraggio: in questo modo sarà possibile ricevere alert per l’uso CPU elevato, spazio sul disco in esaurimento e molto altro ancora.

Monitoraggio delle connessioni

Collegando i dispositivi alla licenza SupRemo Professional, è possibile tenere traccia e verificare tutte le connessioni in entrata e in uscita da questi ultimi: sarà sufficiente inserire le credenziali dell’account SupRemo Console nella sezione Strumenti -> Professional del software SupRemo, dopodiché basterà recarsi in Account -> Attivazioni nella Console e spuntare “Report Avanzati” per tutte le macchine di cui vogliamo monitorare le connessioni.

Fatto questo, ogni connessione in entrata e in uscita potrà essere controllata dalla pagina Reportistica -> Report Avanzati della Console. La pagina mette a disposizione diversi filtri, che consentono di verificare le connessioni di un dispositivo, ordinarle per durata o per numero, o ancora monitorare solo quelle in entrata o solo quelle in uscita, anziché entrambe. È possibile anche visualizzare un calendario, che mostra numero o durata delle connessioni avvenute nei diversi giorni. Cliccando sui valori (in blu le connessioni in uscita, in arancione quelle in entrata) è possibile accedere a un report dettagliato, che mostra l’ID della macchina che ha avviato il collegamento, l’ID di quella che lo ha ricevuto, data/ora di inizio e fine connessione e anche delle eventuali note inserite dall’utente.

Team di assistenza e configurazione centralizzata di SupRemo

La Coda D’assistenza è un potente strumento che permette di ricevere richieste di supporto da parte dei clienti direttamente tramite SupRemo, nonché di assegnarle ai collaboratori del team di assistenza. È anche possibile configurare il sistema in modo tale che gli operatori possano gestire le richieste in autonomia, non appena vengono inviate dal cliente.

Per attivare la funzionalità, è sufficiente selezionare “Gestione Assistenze” all’interno della SupRemo Console, attivare il team e quindi invitare i collaboratori che ne dovranno fare parte. Per consentire ai clienti di richiedere assistenza andrà invece distribuito un client abilitato, che è possibile creare dalla sezione Personalizzazioni -> SupRemo Custom Pro, mettendo la spunta a “Attiva richieste di assistenza”.

All’interno del pannello Reportistica -> Coda d’Assistenza è possibile poi visualizzare lo storico delle richieste ricevute, visionando sia quelle risolte e chiuse manualmente dagli operatori, sia quelle scadute. Per ogni richiesta è possibile controllare l’indirizzo mail indicato dal cliente all’invio della richiesta, lo stato della richiesta, la priorità, il gruppo e l’operatore assegnati, la descrizione inserita dall’utente, la data e l’ora dell’invio e il tempo di attesa intercorso tra l’invio della richiesta e la sua gestione.

Poco sopra abbiamo parlato di personalizzazione: si tratta di un’altra funzionalità offerta dalla Console ai possessori di licenza SupRemo Professional che permette di personalizzare la grafica del client SupRemo, gestire come accennato la Coda d’Assistenza, permettendo ai clienti di inviare richieste di supporto, e di configurare in modo centralizzato alcune impostazioni di SupRemo, come ad esempio la password personale per accedere alle configurazioni, la richiesta di autorizzazione alla connessione o l’aggiornamento automatico e l’elenco degli ID consentiti.

La configurazione centralizzata permette anche di installare SupRemo da remoto, generando una linea di comando per l’installazione del client, scaricabile come file .exe o .msi. La funzione è presente nel menu Personalizzazioni -> Installazione Automatica della SupRemo Console e risulta decisamente comoda per gli amministratori IT; a questo indirizzo potete trovare i passi da seguire per generare la linea di comando e procedere con l’installazione.

Cybersecurity delle macchine remote

L’integrazione con Uranium Backup Professional permette di consultare all’interno della Console lo stato dei backup, la cronologia dei processi conclusi e di avviare manualmente le copie di sicurezza dei dati. Grazie a questa funzionalità, quindi, i tecnici saranno sempre informati qualora ci fossero problemi relativi alla salvaguardia dei dati, avendo la possibilità di intervenire tempestivamente.

La SupRemo Console è insomma una sorta di “centro di controllo” da cui tenere d’occhio facilmente lo stato delle varie macchine e intervenire dove necessario. Come visto, infatti, SupRemo Console integra tutte le tipiche funzioni da RMM per la gestione remota dei dispositivi collegati, che permettono di consultare in tempo reale le informazioni dei PC, di verificare lo stato di salute della macchina e di ricevere notifiche personalizzate all’insorgere di problemi prestazionali o di sicurezza. In aggiunta, grazie alla connettività remota garantita da SupRemo, offre un grande vantaggio anche con le attività di supporto IT ed Help Desk.

Chi lavora in questo ambiente sa benissimo che esistono molteplici software e servizi cloud dedicati a backup e ripristino, controllo remoto, RMM e così via, sia gratuiti sia a pagamento. Si tratta però di soluzioni non aggregate che in molti casi non interagiscono tra loro; SupRemo Console offre invece una soluzione all in one che permette ai reparti IT delle aziende di aumentare l’efficienza e ridurre la complessità operativa dal momento che non avranno più bisogno di passare da uno strumento all’altro a seconda dell’operazione da effettuare, ma potranno gestire tutto facilmente da un’unica dashboard. La Console permette inoltre di automatizzare e centralizzare molte attività profondamente diverse tra loro, come ad esempio backup, reportistica e assistenza remota, che risultano fondamentali per una gestione IT adeguata dei propri sistemi.

Offre anche diversi vantaggi economici: innanzitutto permette di abbattere i costi amministrativi derivanti dalla gestione di scadenze e rinnovi di licenze multiple; i piani SupRemo Professional e Uranium Backup Professional che si integrano nella Console sono più economici di molti software disponibili sul mercato (che hanno costi difficilmente sostenibili da certe aziende) e soprattutto più flessibili, grazie ai 21 giorni di prova gratuita (che non richiedono registrazioni di alcun tipo) e alla successiva possibilità di essere acquistati in forma trimestrale o annuale.

Anche se la situazione di emergenza generata dalla pandemia è rientrata quasi del tutto e diversi lavoratori sono rientrati in ufficio, molte delle abitudini apprese in questi due anni sono destinate a rimanere, che sia sotto forma di lavoro ibrido o di totale smart working. Per questo motivo, oltre che per garantire la massima sicurezza contro le minacce informatiche e i cyber-attacchi sempre più frequenti, i fornitori di soluzioni IT (o i reparti interni delle aziende) devono necessariamente diventare sempre più bravi a garantire un servizio veloce ed efficace: una dashboard di gestione come SupRemo Console aiuta enormemente in questo senso, risolvendo gran parte dei problemi che queste figure fronteggiano giornalmente e risultando quindi essenziale per le aziende IT.