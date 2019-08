Surface Book 2 a meno di 1000 euro grazie al Microsoft Back to School

Le offerte Microsoft Back to School sono valide fino al prossimo 26 settembre e propongono sconti interessanti su tutta la gamma di prodotti Surface.

Il rientro a scuola si avvicina e questo è un ottimo momento per aggiornare la propria dotazione, così da non farsi trovare impreparati. Che dobbiate acquistare un desktop, un nuovo portatile più potente di quello attuale, un convertibile o un bundle con Microsoft Office 365, le offerte Back to School targate Microsoft (disponibili dal 26 agosto al 26 settembre) vi permetteranno di ricominciare l’anno scolastico “armati” di tutto punto e risparmiando cifre considerevoli.

L’offerta più ghiotta è indubbiamente quella sul Surface Book 2. L’ultimo 2 in 1 della casa di Redmond è perfetto per chi cerca un computer compatto e leggero, facile da trasportare e in grado di offrire la potenza necessaria per affrontare qualsiasi compito. Durante il periodo Back to School è possibile acquistare la variante con schermo da 13,5 pollici, processore Intel Core i5 di settima generazione, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione all’interessante prezzo di 999 euro, risparmiando 300 euro rispetto al listino (1299 euro).

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di ancor più portatile, il Surface Pro 6 con SSD da 128 GB, 8 GB di RAM e processore Intel Core i5 è disponibile a 849 euro, mentre il Surface Go – il più piccolo della gamma e perfetto per un utilizzo da ufficio in mobilità – può essere acquistato a soli 389 euro nella variante con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e processore Intel Pentium Gold 4415Y.

Se utilizzate molto la suite Microsoft Office, i bundle proposti per il Back to School fanno sicuramente al caso vostro: i due Surface sopra citati possono infatti essere acquistati anche in bundle con un abbonamento Office 365 e una cover con tastiera integrata, al vantaggioso prezzo di 1022 euro per il pacchetto con Surface Pro 6 e 498 euro per quello con Surface Go, risparmiando rispettivamente 277 e 136 euro.

Per i professionisti che cercano un nuovo prodotto per migliorare il proprio workflow e la produttività, Microsoft propone uno sconto di ben 300 euro sul Surface Studio 2, il particolare desktop di Microsoft pensato per i professionisti della grafica e dotato di uno schermo touchscreen 3:2 PixelSense da 28″ con risoluzione 4500 x 3000, Processore Intel Core i7-7820HQ, fino a 32 GB di RAM e grafica dedicata GeForce GTX.

Per chi è invece alla ricerca di un portatile “classico”, durante il Back to School è possibile acquistare il Surface Laptop 2 con Processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB a 1119 euro. Come detto in apertura, tutte queste offerte sono valide fino al 26 settembre prossimo e potete trovarle tutte direttamente sulla pagina dedicata del Microsoft Store.