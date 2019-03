Surface Book 2, fino al 35% di sconto grazie ai Surface Days

Durante i Surface Days Microsoft offre sconti interessanti su diversi prodotti della gamma Surface, tra cui anche Surface Book 2.

Surface Book 2 è un 2 in 1 compatto e potente, costruito con materiali di alta qualità. Grazie alle quattro diverse modalità d’uso (Studio, Tablet, Visualizzazione e Laptop) si adatta a tutte le esigenze e risulta comodo da utilizzare in ogni situazione.

Surface Book 2 misura solamente 312 x 232 x 13 mm nel modello da 13,5” e 343 x 251 x 15 mm in quello da 15” (in entrambi i casi lo spessore sale a 23 mm con la tastiera collegata). Grazie all’utilizzo del magnesio per la costruzione dello chassis, il peso si ferma a 1500 grammi per il modello 13,5” e a 1900 grammi per quello 15”, che garantisce un’ottima portabilità.

In occasione dei Surface Days, Microsoft offre una serie di promozioni che vi faranno risparmiare fino al 35% su prodotti della linea Surface. Se siete alla ricerca di un nuovo convertibile tuttofare, Surface Book 2 è decisamente un prodotto da valutare con attenzione, anche in virtù dello sconto garantito da questa offerta.

Il processore Intel Core di ultima generazione vi permette di svolgere ogni operazione rapidamente, che dobbiate prendere appunti con la Surface Pen o che abbiate bisogno di editare un video in 4K. La batteria, grazie all’autonomia fino a 17 ore, vi permette di concludere in tranquillità la vostra giornata lavorativa e di guardare un film o la vostra serie TV preferita una volta tornati a casa.

Lo schermo è un 13,5” PixelSense touchscreen con risoluzione 3000 x 2000 pixel. Il rapporto d’aspetto 3:2 è ottimo non solo per lavorare e prendere appunti, ma anche per la fruizione di contenuti multimediali. Nel formato 15” la risoluzione sale 3240 x 2160 pixel.

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5 o i7 di ultima generazione che, abbinato a una scheda video GeForce GTX 1050 o 1060 di Nvidia, offre tutta la potenza necessaria per portare a termine qualsiasi compito. Il resto della dotazione comprende 8 o 16 GB di RAM LPDDR3 1866 MHz e una unità SSD, SATA nei tagli da 256 e 512 GB e PCIe in quello da 1 TB.

La connettività wireless è di tipo 802.11ac con Bluetooth 4.1, inoltre sul modello da 15” è integrato il ricevitore Wireless Xbox, così da poter usare il pad della console per giocare su Surface Book 2 senza bisogno di adattatori aggiuntivi.

Lato porte troviamo due USB 3.1 Gen1 tipo A, una USB 3.1 Gen1 tipo C con standard Power Delivery 3.0, un jack combo da 3,5 mm, un lettore di schede SDXC full size e due connettori Surface Connect.

La fotocamera anteriore è da 5 MP, in grado di registrare video in 1080p e compatibile con Windows Hello, mentre la posteriore è da 8 MP ed è ottima per scattare foto da aggiungere ai propri appunti. Se siete stati ingolositi dagli sconti proposti dai Surface Days, potete scegliere il Surface Book 2 che fa per voi a questo indirizzo.