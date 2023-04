Se siete alla ricerca di un notebook moderno ed elegante, nonché una valida alternativa al MacBook Air, lo sconto del 15% sul Surface Laptop 5 vi permetterà di acquistare il dispositivo perfetto per voi a un prezzo conveniente. L’offerta, o meglio dire le offerte visto che lo sconto riguarda diverse versioni del portatile, è disponibile sullo store ufficiale Microsoft e scadrà il 26 aprile.

In questo arco di tempo avrete l’opportunità di risparmiare fino a 420 euro, che non sono pochi per un portatile presentato a fine 2022. Lo store applica una serie di tagli di prezzo sia sul modello da 13,5″ che 15″, entrambi disponibili nelle due colorazioni previste (nero e platino per quanto riguarda il modello più grande e nero e alcantara per il più piccolo). Lo store si è poi premurato di scontare diverse configurazioni, che vanno dal Core i5 con 8GB di RAM fino al Core i7 con 32GB.

Dalle linee praticamente identiche ai modelli della passata generazione, Surface Laptop 5 si evolve dal punto di vista delle prestazioni, soddisfacendo le esigenze di chi cercava un prodotto Surface con alcuni degli ultimi standard prestazionali. Sotto alla scocca adesso spiccano i processore Intel di 12° generazione basati su piattaforma Intel Evo, sinonimo di reattività, sicurezza e autonomia.

Essendo Surface Laptop 5 un portatile premium pensato per uso business, lo schermo vanta un rapporto di forma quadrato piuttosto che rettangolare e risoluzioni elevate: 2256 x 1504 sul 13,5″ e 2496 x 1664 sul 15″. Oltre ad essere touch, lo stesso schermo supporta poi la Surface Pen, con la quale utilizzare Windows 11 nel pieno della sua potenzialità creativa, permettendo di scrivere, disegnare e prendere appunti in modo naturale e preciso. E con il supporto Dolby Vision IQ tutto ciò sarà ancora più coinvolgente, grazie a una qualità dell’immagine e alla fedeltà dei colori.

Bello, leggero e resistente, Surface Laptop 5 è poi un notebook comodo da trasportare in giro, fondamentale per chi necessita di rimanere connessi fuori casa per scopi lavorativi. A questo proposito, l’autonomia è ancora più importante, pertanto sarete entusiasti della durata fino a 18 ore, che vi permetterà di utilizzare il dispositivo potenzialmente per due giornate intere senza ricaricarlo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!