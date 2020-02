Surface: Microsoft ti garantisce il prezzo più basso se acquisti da Microsoft Store

Vi segnaliamo una straordinaria offerta appena arrivata sullo Store Microsoft e relativa la sempre eccellente gamma Surface tra cui non mancano gli eccellenti Surface 7 e Surface Pro X. La promozione è di per sé ottima, perché permette di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di uno dei prodotti della gamma se non fosse che Microsoft ha deciso di puntare decisamente in alto per catturare la nostra attenzione.

Acquistando un prodotto della gamma Surface direttamente sullo Store Microsoft fino al 31 marzo 2020, si riceve infatti la possibilità di ottenere un rimborso parziale sull’acquisto qualora si rintracci in rete una promozione migliore sul prodotto acquistato! Sostanzialmente: acquistate un prodotto Surface e, qualora dovreste trovarlo in giro ad un prezzo più basso (si esclude, ovviamente, qualunque prodotto usato o pari al nuovo), Microsoft si impegnerà a rimborsarvi della differenza! Sostanzialmente Microsoft vi garantisce, fino alla fine del prossimo mese, di acquistare un qualunque Surface al prezzo più basso del mercato, a prescindere da quale sia lo store sul quale reperirete l’offerta!

Ovviamente dovrete però aver già acquistato un prodotto Surface sullo Store Microsoft e dovrete averlo fatto entro, e non oltre, i termini ultimi della promozione. Si tratta insomma di un’eccellente occasione per portarsi a casa un prodotto della straordinaria linea Surface, potendo per altro contare di una garanzia di due anni direttamente erogata da Microsoft il che, ovviamente, non è affatto male! Di seguito vi proponiamo l’intera lista di prodotti in offerta, nonché i termini di adesione alla promozione che, in ogni caso, vi invitiamo a leggere nella loro forma completa a queste coordinate.

N.B. Alcuni dei prezzi proposti sono quelli originali proposti da Microsoft Store. Sconti e promozioni vengono poi applicati nel carrello al momento dell’acquisto.

Termini e condizioni

L’offerta è disponibile solo per i clienti che acquistano prodotti Microsoft dall’Online Store di Microsoft.

La promozione terminerà il 31 marzo 2020.

Rintracciato un prodotto idoneo alla promozione dovrai semplicemente contattare Microsoft al numero 800089760, parlare con un incaricato e fornirgli uno screenshot o una foto dell’offerta pubblicizzata dal Rivenditore Idoneo. Se hai già acquistato il Prodotto Idoneo dovrai esibire una prova d’acquisto come la ricevuta. Dopo che il nostro addetto ai clienti avrà confermato che l’offerta pubblicizzata dal Rivenditore Idoneo sia in linea con i requisiti del Miglior prezzo garantito sull’Online Store, la garanzia del prezzo più basso verrà approvata e l’addetto al servizio di assistenza alla clientela darà seguito all’adattamento del tuo acquisto o del prezzo. Per gli acquisti sull’Online Store di Microsoft, dovrai pagare il corrispettivo totale del Prodotto Idoneo al momento del completamento dell’acquisto e la differenza rispetto al prezzo più basso garantito sarà rimborsata sulla tua carta. Il rimborso dovrebbe essere visibile sul tuo conto circa 2-5 giorni dopo l’acquisto (la tempistica dipende dall’istituto bancario cui ti appoggi).

Puoi avanzare le tue richieste ai sensi della garanzia del Miglior prezzo sull’Online Store prima che acquisti un Prodotto Idoneo ed in qualsiasi momento fino ai 30 giorni successivi al tuo acquisto del Prodotto Idoneo. Se avanzi la tua richiesta dopo aver acquistato un Prodotto Idoneo, dovrai esibire una prova d’acquisto come la ricevuta.

La garanzia del Miglior prezzo sull’Online Store si applica solo ai seguenti prodotti dello Store, ognuno dei quali è un “Prodotto Idoneo”:

• dispositivi Microsoft Surface

• accessori Microsoft Surface

• dispositivi Microsoft Surface • accessori Microsoft Surface La garanzia del Miglior prezzo sull’Online Store si applica solo ai Prodotti Idonei venduti dai seguenti rivenditori:

• Mediaworld

• UniEuro

• Euronics

• Amazon.it (solo vendita diretta – no marketplace)

• Trony

• Expert

Prodotti Surface in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!