Di dispositivi portatili che uniscono potenza, versatilità e design elegante ce ne sono pochi, e il Surface Pro 7+ è uno di questi. Se stavate pensando di acquistarlo a breve, allora ritenetevi fortunati, poiché proprio in questi giorni viene offerto a prezzo scontato direttamente dallo store ufficiale Microsoft, a volte l’unico luogo dove reperire questo dispositivo dalle caratteristiche uniche.

Il risparmio raggiunge i 280,00€ sulla versione con processore Core i5, ma potete approfittare dello sconto di 240,00€ sulla versione con Core i3 se pensate che il numero più alto di processori fisici presenti nella CPU Intel più costosa siano per voi superflui, pagando così soltanto 709,00€ un dispositivo che normalmente costerebbe 949,00€.

Come avrete notato, la proposta messa a disposizione da Microsoft riguarda il modello Plus di Surface Pro 7, che si distingue da quello base per numerose migliorie tecniche. La più importante riguarda i processori Intel, che sul modello Plus sono di una generazione più moderna.

Un altro vantaggio, che vi può tornare utile dopo l’acquisto, è la possibilità di rimuovere e aggiornare l’SSD con uno di vostra scelta, rendendo così più longevo il dispositivo. Altri elementi che dovrebbero invogliarvi ad acquistare il modello Plus anziché quello base riguardano ancora una volta la parte relativa alle prestazioni del chip, in riferimento però alla gestione grafica.

Questa è affidata, infatti, alla Intel Iris Xe, che vanta prestazioni migliori rispetto alla Intel Iris Plus, presente sul modello più economico, tra l’altro non protagonista in questa iniziativa a tempo limitato. Insomma, con l’attuale sconto fino a 280,00€, questa è un’opportunità da cogliere al volo per coloro che desiderano acquistare il dispositivo 2-in-1 per eccellenza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

