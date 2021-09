Surface Pro 8, ecco le caratteristiche del prossimo 2-in-1 di Microsoft

Questo mercoledì Microsoft terrà un nuovo evento dedicato all’hardware Surface e ci aspettiamo di vedere il Surface Duo 2, un nuovo Surface Book con una cerniera aggiornata e molto altro. Tuttavia, un nuovo Surface potrebbe essere già trapelato prima della data di annuncio ufficiale del 22 settembre.

L’account Twitter @Shadow_Leaker ha pubblicato, come riportano Windows Central e The Verge, un’immagine della vendita al dettaglio di un presunto “Surface Pro 8”, anche se sembra che il rendering sia in realtà quello del Surface Pro X, che è apparso quando è stato annunciato il chip Microsoft SQ2. Tuttavia, le specifiche pubblicate dal leaker potrebbero in effetti essere accurate.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅ – Intel's 11th-generation Core processor

– 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen

– Windows 11

– Dual Thunderbolt Interfaces

– Replaceable SSD Hard Drives#Microsoft #Surface #SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dg — Sam (@Shadow_Leak) September 19, 2021

Le presunte specifiche includono processori Intel Core di undicesima generazione, un display da 13 pollici a 120 Hz, doppie interfacce Thunderbolt e SSD sostituibili che abbiamo visto in precedenza sulla linea Surface Pro X e Surface Laptop. Naturalmente, Surface Pro 8 verrà lanciato anche con Windows 11 di serie.

L’aggiunta del supporto Thunderbolt sarebbe una spinta importante per la linea Surface Pro, che fino ad ora ha utilizzato solo la porta Surface proprietaria e la porta USB-C per i dati. L’apertura all’interfaccia Thunderbolt aggiunge la possibilità di collegare delle GPU esterne per il gaming e altri dispositivi che richiedono più velocità e larghezza di banda. Inoltre, questo segnerà anche la prima volta che un dispositivo Surface avrà un display a 120Hz, dandogli un movimento molto più fluido rispetto ai precedenti schermi Surface.

Questi aggiornamenti non solo andranno a vantaggio del gaming su tutta la linea, ma andranno anche a beneficio del disegno e il prendere gli appunti con la penna, che sono in qualche modo ostacolati dalla frequenza di aggiornamento a 60 Hz dei precedenti dispositivi Surface. Microsoft starebbe anche lavorando sul Dynamic Refresh Rates per Windows 11 per rivaleggiare con la tecnologia ProMotion di Apple, e i 120Hz sono un’ovvia progressione di tale sfida.

Sebbene il rendering mostrato nella foto non sia veritiero rispetto all’aspetto di Surface Pro 8, le specifiche sembrano essere accurate. Ad ogni modo, non dovremo aspettare molto per scoprirlo, poiché l’evento Surface si terrà proprio questo mercoledì 22 settembre 2021.