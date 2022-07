Se volete cambiare il vostro vecchio notebook con una soluzione sottile e leggera, ma allo stesso tempo potente e con hardware di ultima generazione, quello che state cercando è un dispositivo 2 in 1 come il nuovissimo Microsoft Surface Pro 8, che Microsoft propone in offerta con uno sconto del 21% fino al prossimo 27 luglio. Per i meno avvezzi, un 2 in 1 può essere visto come un tablet a cui è possibile collegare una tastiera e che integra uno stand di appoggio, in modo da poterlo usare come un vero e proprio computer portatile. A differenza dei tablet più classici, i 2 in 1 offrono lo stesso hardware e le stesse porte di un normalissimo notebook, insieme al sistema operativo Windows 11 che offre la massima flessibilità: non sarete insomma limitati in alcun modo nel vostro lavoro.

Grazie al form factor particolarmente versatile, Surface Pro 8 si configura come un’ottima soluzione sia per lavorare che per studiare, anche grazie all’input tramite la Slim Pen 2, che supporta 4096 livelli di pressione e permette, ad esempio, di prendere appunti a mano direttamente su Microsoft OneNote. La penna integra anche un feedback aptico molto preciso, tale da ricordare molto da vicino la sensazione che si ha quando si scrive su carta.

La potenza non sarà un problema, dato che è possibile scegliere tra configurazioni con Intel Core i5 o i7 di undicesima generazione (alcune delle quali certificate Intel Evo), 8GB o 16GB di memoria RAM e SSD fino a 1TB. Lo schermo ha una diagonale di 13″ con risoluzione 2880 x 1920 pixel e una frequenza d’aggiornamento di 120Hz, che garantisce una fluidità superiore durante l’utilizzo e rende più piacevole la fruizione di qualsiasi contenuto. Anche la connettività è di ultima generazione, grazie al supporto al Wi-Fi 6 e alla presenza di due porte USB-C con Thunderbolt 4, a cui è possibile collegare eventuali dock esterne.

Accessorio perfetto per Surface Pro 8 è la Surface Pro Signature Type, che integra un touchpad in vetro, tasti meccanici retroilluminati per un’ottima esperienza di scrittura e un alloggiamento per la Slim Pen 2, che fa anche da base di ricarica. Aggiungiamo inoltre che Surface Pro 8 non è l’unico prodotto Microsoft in offerta: l’azienda infatti propone in sconto anche Surface Laptop Studio, Surface Pro X, Surface Go 3 e tanto altro. Per consultare tutte le offerte, vi rimandiamo alla pagina dedicata del Microsoft Store.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!