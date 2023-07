Quando si naviga online ci si espone a rischi come il furto di dati e l’infezione da virus informatici. Un buon modo per proteggere i propri dispositivi da questi pericoli sono le reti private virtuali. Se state pensando di avvalervi dei vantaggi di questo tipo di servizi, non possiamo che segnalare questa ottima offerta di Surfshark, che propone tre diversi piani della sua VPN scontati dell’82% e con l’aggiunta di due mesi in regalo.

Grazie a questa promozione pagherete da un minimo di soli 2,30€ a un massimo di 5,99€ al mese, scegliendo uno dei tre diversi pacchetti di servizi in sconto. L’offerta, infatti, non include solo la VPN Surfshark, ma anche tutta una serie di ulteriori strumenti pensati appositamente per garantire la sicurezza dei vostri dispositivi e dati sensibili. Inoltre, avrete una garanzia di rimborso a 30 giorni, nel caso il servizio non dovesse soddisfare le vostre aspettative.

Tutti e tre i piani di Surfshark, anche quello base che costa solo 2,30€ al mese, includono una delle VPN migliori al mondo, come potete leggere anche nella nostra recensione. Inoltre, è incluso un utilissimo Ad-blocker, che velocizzerà la vostra navigazione online eliminando i fastidiosi annunci pubblicitari.

Nel secondo tier ci sono anche un motore di ricerca privato, la protezione da virus e spyware e avvisi sulle violazioni di email, carte di credito, documenti e altri dati sensibili. Il livello di sicurezza è più alto, ma il prezzo resta comunque contenuto: solo 3,22€ al mese.

Infine, potete usufruire dell’offerta anche scegliendo il piano completo che vi offre, oltre a tutti i servizi elencati in precedenza, anche un ulteriore livello di protezione, grazie alla rimozione dei dati dai database delle aziende e dai siti di ricerca di persone. Il tutto alla modica cifra di 5,99€ al mese.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Surfshark dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

