Surfshark VPN: 1,59€ al mese e 3 mesi gratis per il Black Friday

Continuano gli scontri del mondo VPN in occasione dell’imminente Black Friday 2019. Se nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle offerte di IPVanish e NordVPN, è oggi il turno di un altro dei leader dell’odierno mercato VPN, ovvero Surfshark, che propone quello che è effettivamente il prezzo più basso attualmente disponibile per un abbonamento VPN, ovvero di appena 1.59€ al mese!

La sottoscrizione, come potrete vedere sulla pagina della promozione, fa riferimento all’abbonamento da 27 mesi ma è ovvio che non ci siano dubbi sulla convenienza dell’offerta. Surfshark propone infatti un abbonamento mensile di 9,89€ al mese. Questo significa che gli originali 267,03‬€ necessari per un abbonamento da 27 mesi scendono, solo per un tempo limitatissimo, ad appena 42,96€. Stiamo parlando quindi del prezzo di circa 4 mesi di abbonamento mensile a cui, per altro, Surfshark aggiunge anche 3 mesi di abbonamento in regalo per un totale di ben 30 mesi!

Se già l’idea di spendere appena 42,96€ per 30 mesi di abbonamento non fosse, di per sé, già molto appetibile, vi ricordiamo che per quanto giovane, Surfshark si è dimostrata già molto competitiva sul mercato, proponendosi come uno dei pochissimi abbonamento VPN senza limite di dispositivi connessi! Un prezzo ottimo insomma che molto difficilmente potrà essere battuto da un’offerta più bassa. Approfittatene!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Surfshark «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!