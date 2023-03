Il mercato delle VPN è in costante espansione, e lo dimostra la continua crescita dell’adozione dei moltissimi utenti che si stanno dotando di un servizio praticamente imprescindibile. Oltre a consentire di navigare e consultare contenuti inaccessibili, una VPN migliora la privacy e la sicurezza. Ed è per questo motivo che Surfshark VPN sta scontando il suo servizio biennale con uno sconto dell’82%.

Questa promozione rappresenta sicuramente un’ottima opportunità di risparmio, considerando tutte le specifiche del prodotto in questione. Difatti, abbonandosi per due anni, infatti, Surfshark VPN costerà solo 2,30 euro al mese rispetto a 12,95 euro del piano standard. Stiamo parlando di un risparmio da non sottovalutare, dato che consentirà di aumentare la sicurezza del vostro dispositivo principale, ma anche degli altri device secondari.

Tra le funzionalità più importanti del prodotto, troviamo la codifica dell’attività online, in modo tale che nessuno possa monitorare o rubare i tuoi dati. Oltre a ciò, troviamo anche la possibilità di cambiare l’indirizzo IP per nascondere efficacemente la posizione e prevenire il monitoraggio. E, tra tutte, segnaliamo anche la presenza di un sistema integrato che elimina i fastidiosi annunci pubblicitari.

Prima di lasciarvi all'ottima offerta di Surfshark VPN, vi comunichiamo che sottoscrivendo l'abbonamento biennale, riceverete anche ben due mesi di abbonamento aggiuntivi.

