Surfshark VPN per Windows 95 è ora disponibile in soli 5 comodi Floppy Disk!

Quando si naviga in internet, si sa, la sicurezza non è mai abbastanza. La vostra attività online potrebbe essere controllata su vari livelli diversi, a partire dal browser stesso fino ad arrivare dall’ISP che monitora il traffico degli utenti sulla rete.

Un modo di proteggere la propria privacy è quello di affidarsi ad una VPN (Virtual Private Network) che richiede però nella maggior parte dei casi l’installazione di un software per il suo utilizzo, limitandone la compatibilità. Surfshark VPN non vuole abbandonare nessuno e annuncia con oggi la disponibilità del proprio software anche per Windows 95!

Volete proteggere le vostre informazioni personali mentre navigate in internet? Il vostro ISP limita la vostra velocità di connessione in base alle vostre attività online? Vi piacerebbe provare a scoprire il catalogo di film o serie TV dei servizi di streaming di altri Paesi? Il modo migliore di fare tutto questo è quello di affidarsi ad una VPN!

Una VPN reindirizza il vostro traffico di rete attraverso dei particolari server dedicati che permettono di rendere più sicura la vostra esperienza di navigazione mentre allo stesso tempo nasconde a potenziali osservatori esterni le vostre attività.

Non tutti i sistemi operativi, tuttavia, dispongono del supporto per poter utilizzare nativamente una VPN e molti di essi hanno bisogno di utilizzare del software aggiuntivo per potersi collegare ai server del servizio.

Surfshark VPN conosce molto bene il problema e si è da sempre impegnata a supportare una gran vastità di sistemi operativi e dispositivi, in modo da garantire ai propri utenti un’esperienza di navigazione sicura indipendentemente da quale prodotto utilizzino per accedere al web.

A partire da oggi 1 aprile 2021, Surfshark VPN ha presentato una versione del proprio software compatibile con Windows 95, il quale rappresenta ancora oggi una certa percentuale (seppur irrisoria) di utenti:

“A grande richiesta, stiamo rilasciando Surfshark VPN per Windows 95 oggi 1 aprile. Fin dall’inizio dell’avventura di Surfshark, abbiamo cercato di rendere la sicurezza digitale umana e accessibile a tutti, e crediamo che questa mossa smuoverà l’intero settore” ha dichiarato l’azienda nel comunicato stampa.

Nel caso foste interessati all’acquisto dei soli cinque comodi Floppy Disk necessari all’installazione di Surfshark VPN sul vostro rombante PC, vi lasciamo alla pagina dedicata dove potete trovare tutte le informazioni su come effettuare l’ordine.