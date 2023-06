Se avete in programma una vacanza per l’estate prossima, è molto probabile che vi connettiate a reti Wi-Fi pubbliche, mettendo a rischio la vostra privacy online. Ma non temete, c’è una soluzione efficace: l’utilizzo di una VPN. Ecco perché siamo qui per informarvi che potete approfittare dell’offerta di Surfshark, che vi permette di attivare un piano a soli 2,49€ al mese.

Come sempre, le occasioni da cogliere hanno una scadenza, e nel caso delle VPN, i maggiori risparmi sono offerti con i piani a lungo termine. Nel caso di Surfshark, potrete sottoscrivere un piano di 24 mesi al prezzo complessivo di circa 60 euro, che si tradurrà in un risparmio di oltre l’80% rispetto al costo standard. Inoltre, potrete dormire sonni tranquilli grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni, nel caso in cui il servizio non risponda alle vostre aspettative, in modo da evitare di perdere i vostri soldi.

Photo Credits - Surfshark

Con Surfshark si va oltre il concetto di una semplice VPN. Questo servizio si è guadagnato il titolo di una delle migliori VPN del 2023, riscuotendo particolare apprezzamento anche tra gli utenti di dispositivi Android. I numeri non mentono: con oltre 10 milioni di download dall’applicazione sul Play Store, è evidente che numerosi utenti hanno riposto fiducia in questa soluzione di protezione online.

Con un solo abbonamento a Surfshark, potrete garantire la privacy dei vostri dati su dispositivi di ogni tipo, e cosa ancora più interessante, su un numero illimitato di essi. Questa caratteristica mette Surfshark in vantaggio rispetto alla concorrenza, che spesso impone restrizioni in tal senso. L’offerta comprende anche un pratico Ad-blocker, che renderà la vostra esperienza di navigazione più rapida eliminando fastidiosi annunci pubblicitari, e un sistema di autenticazione a due fattori che aggiunge un ulteriore strato di sicurezza ai vostri account online.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!