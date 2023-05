Se avete paura che qualche hacker o il vostro stesso provider possa accedere ai vostri dati personali e utilizzarli per scopi illeciti, sappiate che Surfshark VPN è una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato quando si tratta di garantire la privacy online. Non è un software gratuito, ma oggi potrete risparmiare un incredibile 81% sul prezzo originale e avere un mese di abbonamento in più.

Gli hacker non sono gli unici a mettere in pericolo la vostra privacy online, ma a volte anche i governi possono essere invadenti senza accorgersene. La soluzione, come detto, esiste ed è l’utilizzo di una VPN come Surfshark. Dopo questa offerta, valida sul piano biennale e sulla versione Premium, il prezzo mensile scende da 17,95€ a soli 3,35€. La fatturazione finale, che comprende anche il mese extra, sarà quindi di 83,76€.

Una delle migliori VPN, nonché tra le più costose, potrà quindi essere installata sui vostri dispositivi a un prezzo estremamente conveniente. Se cercate motivi che vi tolgano ogni dubbio in merito alle sue effettive garanzie di sicurezza e privacy, sappiate che ne troverete molti, iniziando da una rigorosa politica lo-logs fino alla possibilità di connettere e proteggere un numero illimitato di dispositivi con un singolo account.

L’ultimo punto farà la differenza rispetto a molte altre VPN, soprattutto se possedete più dispositivi, magari di familiari e amici, su cui condividere la sottoscrizione. Un’altra arma di Surfshark che può tornarvi utile è la funzione MultiHop, che consente di convogliare il traffico internet attraverso più server in diversi paesi. In parole semplici, aggiungerete un ulteriore livello di sicurezza e renderete ancora più difficile per i malintenzionati tracciare le vostre attività online.

Insomma, una VPN davvero valida e, non meno importante, facile da utilizzare. Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina dedicata alla promo prima che l’offerta scada definitivamente.

