In occasione del keynote di apertura della GTC, NVIDIA aveva annunciato le nuove schede video RTX 4090 e RTX 4080, basate sulla nuova architettura Ada Lovelace, in uscita il prossimo 12 ottobre. Il chip AD102 completo conta 76 miliardi di transistor e oltre 18.000 CUDA core, il 70% in più rispetto ad Ampere; NVIDIA l’ha abbinata a memorie GDDR6X prodotte da Micron, esattamente come accaduto con la passata generazione.

Fonte: Nvidia

In seguito, Ryan Smith di AnandTech ha rivelato le specifiche dei chip AD102, AD103 e AD104. Tutte e tre le GPU presentano una densità di transistor superiore a 121 milioni per m². Inoltre, AD104, composto da 35,8 miliardi di transistor, ha 7,5 miliardi di transistor in più rispetto all’attuale chip di punta della famiglia Ampere (GA102, con i suoi 28,3 miliardi di transistor).

Ecco una tabella riassuntiva:

AD102 AD103 AD104 Architettura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Nodo di processo TSMC 4N (5nm) TSMC 4N (5nm) TSMC 4N (5nm) Transistor 76.3B 45.9B 35.8B Dimensioni del die 608 mm² 378.6 mm² 294.5 mm² Densità dei transistor 125.5M 121.1M 121.1M Streaming Multiprocessor 144 80 60 CUDA Core 18432 10240 7680 Tensor Core 576 320 240 RT Core 144 80 60 ROP 192 112 80 L2 Cache 96MB 64MB 48MB SKU RTX 4090 RTX 4080 16GB RTX 4080 12GB

Le nuove RTX 40 sono dotate di nuove feature, come DLSS 3, nuova iterazione della popolare tecnologia di ricostruzione dell’immagine tramite AI che è ora in grado di generare interi fotogrammi sfruttando quello che NVIDIA chiama “acceleratore di flusso ottico Ada” e garantisce una velocità di gioco ancora maggiore.

Abbiamo anche nuovi multiprocessori di streaming che permettono di raggiungere una potenza di shader fino a 83 TFLOPS, RT core di terza generazione e Tensor core di quarta generazione, che garantiscono rispettivamente prestazioni 2,8 e 5 volte superiori rispetto alla famiglia RTX 3000. Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora qualche settimana per mettere alla prova le nuove proposte NVIDIA.