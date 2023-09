Il nuovo Intel Core Ultra 7 155H è comparso online poche ore fa nel database di Geekbench, ma non è l’unico processore della futura gamma Meteor Lake, che vi ricordiamo debutterà entro la fine dell’anno, ad essere trapelato online.

Un’indiscrezione apparsa sul portale cinese Bilibili svela altri due modelli, Core Ultra 7 165H e Core Ultra 9 185H, che potrebbe essere il top di gamma della famiglia Meteor Lake, con una frequenza massima in boost di 5,1GHz. Il Core Ultra 7 165H arriverebbe invece fino a 5GHz, mentre il Core Ultra 7 155H si fermerebbe a 4,8GHz.

Altro modello comparso online è il Core Ultra 5 125H, equipaggiato con 4 P-Core e 10 E-Core e una frequenza massima che probabilmente arriverà a 4,5GHz. Secondo alcune indiscrezioni precedenti, i processori Meteor Lake avranno due E-Core più piccoli all’interno del SoC, ma dovremo aspettare l’annuncio ufficiale dei prodotti per scoprire se è così.

Stando ai leaker non ci saranno processori Core Ultra 3, inoltre è probabile che questi non siano tutti i processori della serie 100 progettati da Intel. Non manca molto al lancio di Meteor Lake, famiglia che segnerà anche l’inizio della nuova nomenclautra dei processori Intel; l’azienda dovrebbe includere nella fascia bassa anche alcuni modelli basati su Raptor Lake Refresh, che però, a differenza delle controparti desktop, useranno comunque la nuova nomenclatura.