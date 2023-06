Nel mondo in continua evoluzione delle tecnologie audiovisive, il nuovo Switch HDMI 2.0 di Techly con splitter audio eARC/ARC per soundbar si distingue come un prodotto di qualità e decisamente versatile. È progettato per connettere fino a quattro dispositivi HDMI (tra cui anche console, lettori Blu-ray, set-top box e molto altro) a un singolo schermo o televisore e supporta fino al 4K 60Hz, per un’esperienza ai massimi livelli.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo switch HDMI è la tecnologia eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel). L’eARC è una versione migliorata dell’ARC, un canale di ritorno audio che consente di inviare l’audio dal televisore o dallo schermo a un dispositivo audio esterno, come una soundbar o un sistema home theatre. Per farlo, sarà sufficiente collegarlo allo switch tramite la porta dedicata.





L’eARC offre una maggiore larghezza di banda rispetto all’ARC, consentendo il supporto per formati audio ad alta risoluzione come Dolby Atmos e DTS:X, che assicurano un’esperienza sonora tridimensionale e coinvolgente.

L’installazione e l’utilizzo di questo switch HDMI di Techly sono davvero semplicissimi. Basta collegare i dispositivi HDMI alle porte di ingresso, il cavo HDMI dalla porta di uscita al televisore o allo schermo e l’uscita audio alla soundbar o al sistema home theatre tramite lo splitter audio. I diversi ingressi e le varie opzioni possono essere gestiti direttamente dai tasti a bordo dello switch o, nel caso in cui ad esempio non sia semplice da raggiungere durante l’uso quotidiano, attraverso il pratico telecomando incluso in confezione.