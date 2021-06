Synology, arrivano il nuovo DSM 7.0 e quattro nuovi servizi cloud

Tramite un comunicato stampa, Synology ha annunciato il lancio imminente di DiskStation Manager (DSM) 7.0 e una significativa espansione della piattaforma C2 con quattro nuovi servizi cloud. La compagnia ha investito molto in questa piattaforma e ha in programma di aprire un nuovo data center per espandere i suoi servizi nella regione Asia-Pacifico.

Philip Wong, CEO e fondatore di Synology, ha affermato:

Grandi quantità di dati non strutturati vengono costantemente generate con un ritmo esponenziale. Le tradizionali soluzioni di archiviazione non sono più in grado di tenere il passo con le crescenti richieste di larghezza di banda e prestazioni. I prodotti Edge cloud, come l’offerta di storage management di Synology, sono tra le soluzioni attualmente in più rapida crescita sul mercato, perché affrontano in modo unico le sfide che le aziende moderne si trovano ad affrontare.

Quattro anni di lancio e gestione del nostro servizio cloud ci hanno permesso di arricchire la nostra esperienza nella gestione dei dati con nuove tecnologie, consentendo ottimizzazioni innovative che ci permettono di offrire una soluzione affidabile ma estremamente competitiva in termini di costi. Ora stiamo studiando un percorso di rapida espansione in ulteriori sedi per rivolgerci a potenziali clienti.