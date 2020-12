Synology DS1821+, il NAS a 8 slot è ora il doppio più veloce!

Synology ha annunciato l’arrivo della nuova generazione di NAS a 8 slot e basata su processore AMD Embedded. Con un aumento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente davvero considerevole, il Network Attached Storage Synology DS1821+ si rivela perfetto sia per privati che per le aziende.

Synology DS1821+ utilizza un processore AMD Ryzen Embedded V1500B quad-core che, secondo il brand, garantisce fino al doppio della potenza di calcolo se confrontato con la generazione precedente di NAS a 8 slot dell’azienda e dotati di CPU Intel.

Gli slot M.2 permettono di inserire fino a due Synology SNV3400 NVMe SSD, adatte a velocizzare le operazioni con una cache che può raggiungere fino 20 volte le prestazioni dei dischi tradizionali, il tutto senza occupare preziosi slot frontali necessari all’archiviazione. È possibile installare un NIC PCIe opzionale per la connettività ethernet a 10Gbps.

“Con l’aumento della necessità di archiviare i dati, crescono anche le aspettative dei nostri clienti per una soluzione in grado di soddisfare i requisiti sempre più elevati di prestazioni e capacità“, ha dichiarato Julien Chen, Product Manager di Synology. “Il DS1821+ è progettato specificamente per i clienti che desiderano una soluzione di archiviazione versatile, anche in ambienti multiutente esigenti“.

Il DS1821+ fornisce 8 slot con la possibilità di espandersi fino a 18 con l’uso delle Expansion Unit. Il sistema operativo a bordo è Synology DiskStation Manager (DSM), oltre agli array RAID standard, Synology Hybrid Raid (SHR) consente agli utenti di creare array utilizzando unità di dimensioni dispari, pur massimizzando il potenziale di archiviazione dell’array. Ciò consente alle unità più vecchie di essere riutilizzate senza per forza installare sole unità della stessa capacità.

Ovviamente non manca la suite di software Synology per la gestione che rende più facili le operazioni di backup e controllo dei dati, come anche l’editing di documenti ed il lavoro da remoto.

Synology DS1821+ è disponibile presso i rivenditori e i partner Synology in tutto il mondo a un prezzo di 949,99 dollari.