T-Force Cardea Zero Z440, l’SSD PCIe 4.0 di TeamGroup

Anche TeamGroup ha la sua proposta per il mercato SSD PCIe 4.0: si chiama T-Force Cardea Zero Z440, e arriverà sul mercato entro la fine del 2019.

Tra le aziende che durante il Computex hanno mostrato i loro SSD PCIe 4.0 di nuova generazione, oltre alle già più volte citate Gigabyte, Patriot e Corsair troviamo anche TeamGroup, con il suo T-Force Cardea Zero Z440.

La proposta dell’azienda taiwanese presenta un form factor M.2 2280 e sarà disponibile nei tagli di memoria da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Non sappiamo nulla riguardo la memoria utilizzata, ma il controller è l’ormai noto Phison E16.

La società non ha fornito particolari dettagli riguardo le prestazioni del suo nuovo SSD, tuttavia crediamo che sarà in grado di raggiungere i 5 GB/s consentiti dal controller Phison E16.

Nessuna informazione ufficiale nemmeno riguardo disponibilità e prezzo, ma siamo abbastanza certi che vedremo il T-Force Cardea Zero Z440 arrivare sul mercato entro la fine del 2019.

A differenza delle soluzioni delle altre aziende del settore, quella di TeamGroup si differenzia per i tagli di memoria indicati in precedenza. il T-Force Cardea Zero Z440 è infatti l’unico SSD PCIe 4.0 visto finora che arriverà anche con una capacità di 256 GB, ma siamo sicuri che in futuro ci saranno anche proposte di altri produttori.