T-Force Xtreem ARGB, DDR4 di TeamGroup con finitura a specchio

T-Force, marchio gaming del produttore Teamgroup, ha annunciato una versione con design “a specchio” delle memorie RAM gaming T-Force Xtreem ARGB, che offrono una finitura superficiale riflettente, ma penetrabile ai LED ARGB integrati. Queste RAM, di tipo DDR4 e con supporto fino a 4800 MHz tramite profilo XMP, sono indirizzate specificatamente a quei giocatori che non vogliono scendere a compromessi né dal lato delle prestazioni, né dal lato dell’effetto estetico.

La tecnologia ARGB (Addressable RGB, con ogni singolo LED indipendente), consente ai giocatori di comandare liberamente l’illuminazione RGB, che grazie agli strati di cui è composto lo strato penetrante alla luce, oltre che alla finitura lucida in grado di riflettere tutto l’hardware circostante, permette di ottenere degli effetti di luce veramente particolari. In questo modo, secondo il produttore, “la bellezza visiva della RAM gaming può essere reinterpretata in maniera innovativa”.

Per quanto riguarda le prestazioni, T-Force Xtreem ARGB supporta fino a 4800 MHz e i suoi chip di memoria sono selezionati attraverso un rigoroso processo di test, al fine di garantirne prestazioni, compatibilità e stabilità. Inoltre, grazie all’accurata selezione dei chip, questi moduli di memoria sono in grado di operare a una tensione minima di funzionamento di 1.2V, in modo da offrire anche un certo risparmio energetico.

A completare le specifiche tecniche non poteva mancare il supporto a Intel XMP, che garantisce un overclock sicuro e certificato dal produttore, selezionabile tramite le impostazioni del BIOS della scheda madre, su piattaforme Intel o AMD. Il sistema di illuminazione integrato nelle RAM invece, supporta i principali software di controllo, per una semplice esperienza di personalizzazione. Ulteriori informazioni possono essere reperite direttamente sul sito del produttore