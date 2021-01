Tachys Vortex 15, il laptop gaming con Ryzen 7 5800H e RTX 2060 stupisce per il prezzo

Un nuovo produttore di notebook, Tachys, ha presentato un computer portatile del costo di 1.099$, Vortex 15, inserendolo sul suo sito Web. Il prodotto offre alcune specifiche interessanti, quali la presenza di un processore AMD Ryzen 7 5800H e di una scheda grafica NVIDIA RTX 3060 Max-P. Ricordiamo che al momento la CPU Ryzen 7 5800H non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma non dovrebbe mancare molto al suo reveal. Inoltre, nel sistema sono stati inseriti 16GB di memoria DDR4 e un SSD M.2 da 1TB, mentre il display integrato è un pannello IPS a risoluzione FullHD da 15,6” con una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Nel corso delle scorse settimane abbiamo visto numerose voci relative alla prossima uscita delle GPU mobile della serie RTX 3000 di NVIDIA, ma ancora nessuna menzione di un prodotto di tipo ”Max-P”’. Infatti, solo la RTX 3070 Max-Q è stata avvistata e non escludiamo che la P potrebbe essere solo un errore di battitura. Tuttavia, si dice che la GPU in questione disponga di 6GB di memoria GDDR6, il che corrisponde alle voci precedenti. Se il Tachys Vortex 15 sarà proposto davvero sul mercato al prezzo di 1.099$ si tratterà di un vero e proprio affare date le sue caratteristiche tecniche. Facciamo presente che le immagini diffuse sino ad ora sono solo dei rendering e l’azienda stessa è nuova nel settore. Il debutto dovrebbe avvenire in occasione del CES 2021, che si svolgerà la prossima settimana.

Un paio di settimane fa vi abbiamo parlato anche dell’Acer Nitro 5, notebook gaming di fascia alta comparso nel listino di un rivenditore tedesco al prezzo di 1.950€ e che sarà equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 5800H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080, oltre a ben 32GB di RAM DDR4-3200 e 1TB di SSD.