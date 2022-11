Mentre assistiamo a rilasci di offerte imperdibili, molte delle quali valide solo per oggi, da parte dei vari shop online, ecco che anche AK Informatica fa parlare di sé, pubblicando una promozione a tema Black Friday sottoforma di cashback. Valida fino al 24 novembre, l’iniziativa consiste nel rilascio di buoni sconto a fronte di un acquisto di almeno 1.000€, che potete spendere su PC, componenti, monitor e periferiche.

Il valore dei codici dipenderà dall’importo speso. Si parte dal 5% per una spesa minima di 1.000€, passando per il 10% per un totale fino a 4.999€ e si arriva al 20% per importi superiori a 5.000€. Il buono verrà aggiunto automaticamente nel vostro account una volta terminato l’acquisto e potrete utilizzarlo per portare a casa qualsiasi articolo disponibile nel catalogo, senza limitazioni di spesa. Tuttavia, dovrete attendere il 1 gennaio 2023 per far sì che si attivi e poi utilizzarlo entro il 31 marzo 2023.

Se non avete intenzione di spendere queste cifre, rinunciando quindi al buono sconto, sappiate che questa iniziativa vi permetterà di risparmiare anche su prodotti dal costo basso, senza l’ausilio di coupon. Nel catalogo, infatti, ci sono articoli come la scheda di acquisizione video AVerMedia Live Streamer Duo in forte sconto, pertanto suggeriamo di prendere in seria considerazione la promo, anche perché non mancano una serie di schede video Nvidia acquistabili a prezzi ragionevoli.

Ciò detto, se volete iniziare una carriera di streaming o semplicemente fare in modo che le vostre sporadiche sessioni di gioco vengano condivise alla massima risoluzione e senza compromettere le prestazioni del PC o della console, la AVerMedia Live Streamer Duo citata farà sicuramente al caso vostro! Si tratta di un kit di streaming, composto da una webcam e da una game capture, pensato per catturare e trasmettere le immagini dello schermo a 1080p, con una qualità decisamente alta.

Oltre a un ottimo sensore, la webcam integra la tecnologia di tracciamento del viso, facendo grosso uso dell’intelligenza artificiale, facilitando così la creazione dei contenuti. La scheda di acquisizione, invece, sarà quella che si occuperà della registrazione, garantendo un gameplay sempre fluido, in quando il processo di cattura non andrà a influire sulle prestazioni dei componenti del PC o della console. Non importa quale software di streaming utilizzate per editare poi i contenti multimediali, dato che AVerMedia Live Streamer Duo vanta un’eccezionale compatibilità con i software di terze parti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!