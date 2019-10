Tanti notebook in sconto sullo shop Lenovo

Vi segnaliamo le numerose offerte disponibili sullo store online di Lenovo Italia, pubblicate in occasione del Back to School, e che mettono a disposizione notebook, tablet e PC desktop a prezzi davvero convenienti.

Vi segnaliamo le numerose offerte disponibili sullo store online di Lenovo Italia, pubblicate in occasione del Back to School, e che proseguono anche per il mese di ottobre mettendo a disposizione notebook, tablet e PC desktop a prezzi davvero convenienti. Ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche, partendo dall’imprescindibile linea Yoga, che con Yoga 730 segna un punto di svolta per il mercato dei notebook convertibili, perfetto per altro per chi ha la passione per il disegno o lavora nel campo del design.

Elegante, comodo e dotato di un processore Intel Core i7 di ottava generazione, lo Yoga 730 è disponibile in sconto al prezzo di 940,72€ rispetto agli originali 1.069,00€ ed è perfetto, a nostro giudizio, per chi lavora e studia in mobilità. Per chi invece fosse alla ricerca di un notebook più “tradizionale”, segnaliamo l’offerta relativa a ThinkPad X395, notebook perfetto per il lavoro d’ufficio e per lo studio, supportato da processore AMD Ryzen Pro di seconda generazione, che garantisce anche una buona durata della batteria. Venduto generalmente al prezzo di 849,00€ è disponibile al prezzo scontato di 721,65€. Qui la pagina con tutte le offerte disponibili, di seguito invece i nostri consigli per gli acquisti tra le offerte back to school di Lenovo:

Offerte Notebook Lenovo

