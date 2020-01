Tantissimi sconti su Stampanti, Cartucce e Toner per la Printer Week di MediaWorld

Continuano le straordinarie offerte tematiche di Mediaworld, con promozioni rivolte a specifici settori merceologici. Già nelle scorse settimane vi avevamo segnalato le ottime promozioni che lo store aveva indetto in occasione delle tornate di promozioni dedicate alla Full Frame Week, la Storage Week e la Cleaning Week, questa settimana invece si cambia di nuovo tema con proposte relative al settore delle stampanti per quella che è la Printer Week, con offerte dedicate a dispositivi di stampa e relativi inchiostri e toner.

Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un dispositivo di stampa casalingo o da ufficio: le offerte sono infatti molto numerose e vi permetteranno di acquistare a poco prezzo diverse tipologie di stampanti: dalle classiche a getto d’inchiosto a stampanti multifunzionali, con scanner incluso, più adatti per l’abito professionale. Ovviamente questa è anche una buona occasione per fare incetta di inchiostri, così da poter avere da parte cartucce originali e garantite dai produttori, così da avere non solo le migliori performance di stampa, ma anche la garanzia di una maggiore durata delle stampanti stesse. Per quanto economiche ed a buon mercato, le cartucce compatibili sono infatti una delle principali fonti di problemi per stampanti e simili: possono creare tappi di inchiostro nelle tubazioni del macchinario, rovinare irrimediabilmente gli ugelli o più semplicemente restituire colori smunti e macchiati. Dunque perché rischiare?

Di seguito la nostra selezione di prodotti in sconto tra le proposte Mediaworld. Come sempre, l‘invito è quello di dare un’occhiata anche alla pagina di riferimento per le offerte della Printer Week, così non da non perdervi nessuno degli articoli proposti dalla catena.

