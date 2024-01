Tastiera Logitech K400 SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE a -41%

Se cercate una tastiera piccola e funzionale, che vi permetta di comandare non solo i vostri dispositivi classici ma anche la vostra TV, allora non perdetevi questa offerta sulla Logitech K400 Plus. Ideale per chi cerca un controllo multimediale facile e integrato dalla comodità del divano, oggi è in offerta su Amazon a soli 34,90€, grazie all'ottimo sconto del 41%!

Tastiera wireless Logitech K400 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati di intrattenimento domestico e per coloro che amano comodità e funzionalità, la Logitech K400 Plus rappresenta una scelta ideale. Questa tastiera wireless è pensata per tutti coloro che desiderano controllare il proprio PC collegato alla televisione dal comfort del divano, senza il disordine di cavi e dispositivi separati. Il suo design compatto con touchpad integrato vi permetterà di navigare sul Web, gestire riproduzioni multimediali e comunicare sui social network, il tutto con semplicità e fluidità. La K400 Plus è particolarmente consigliata per gli utenti Windows, Android e Chrome OS grazie alla sua ampia compatibilità.

La silenziosità dei tasti e la libertà offerta dalla connessione wireless fino a 10 metri vi assicureranno sessioni di utilizzo piacevoli e senza vincoli. La connettività plug-and-play rende l'avvio immediato, mentre la durata della batteria fino a 18 mesi assicura un uso prolungato senza pensieri. Compatibile con Windows, Android 7+ e Chrome OS, è perfetta per ogni ambiente domestico.

La Logitech K400 Plus da il meglio di sé nella gestione dell'home entertainment, garantendo comfort e libertà di movimento. Resistente agli schizzi e con un prezzo di soli 34,90€, notevolmente inferiore al prezzo originale di €58,99, vi offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale che ben giustifica il passaggio a questa soluzione all-in-one.

