Se cercate una tastiera dal design unico, un modello custom potrebbe essere un’ottima alternativa alle tipiche proposte del mercato. Le soluzioni offerte da AKKO sono le più interessanti in questo ambito, e attualmente i modelli ISO sono disponibili con uno sconto del 15% al momento dell’acquisto.

Ciò che rende queste tastiere uniche sono le loro caratteristiche distintive. La personalizzazione è il fulcro di tutto, al fine di offrire un’esperienza di digitazione unica. Questa personalizzazione si estende anche all’estetica, consentendo di modificare ogni tasto con diversi layout, colori e materiali. In poche parole, se state cercando una tastiera unica nel suo genere, che rifletta appieno la vostra personalità e le vostre preferenze, vi consigliamo vivamente di approfittare di questi sconti di metà stagione offerti dal produttore.

I modelli ISO, che ricordiamo sono quelli che attualmente godono di uno sconto del 15% a carrello, comprendono sia tastiere compatte senza tastierino numerico, sia tastiere complete con un maggior numero di tasti. Ogni modello presenta un layout personalizzabile secondo le preferenze individuali. Tra i più interessanti, a nostro avviso, va citata la 5075B Plus ISO, che si distingue non solo per il suo stile unico, ma anche per la presenza di una manopola rotante in alto a destra che consente di regolare il volume e l’illuminazione integrata nella tastiera.

I tasti sono realizzati con un processo di stampa a doppio strato che assicura la nitidezza e la leggibilità dei caratteri nel tempo, anche dopo un utilizzo intensivo. La superficie opaca dei tasti in PBT previene l’accumulo di sporco e l’usura, garantendo che la tastiera rimanga sempre bella e pronta all’uso. Inoltre, con questo modello è possibile sostituire i singoli interruttori senza la necessità di saldature, consentendo di esplorare diverse opzioni di interruttori e adattare la tastiera alle preferenze di digitazione personali.

I tasti sono poi dotati di stabilizzatori di nuova generazione che assicurano una stabilità eccezionale, riducendo al minimo il rimbalzo o l’inceppamento durante la digitazione. Il sistema di montaggio su guarnizione contribuisce a ridurre le vibrazioni e l’instabilità dei tasti, fornendo una piattaforma solida e affidabile per la digitazione. Infine, il rollover a N tasti consente di premere simultaneamente più tasti senza problemi di ghosting o mancata registrazione, un bel vantaggio per i giocatori che necessitano di reattività istantanea e precisione.

Insomma, occasioni che potrebbero far gioire coloro che non vogliono la tipica tastiera da gaming. Le offerte termineranno il 30 giugno, pertanto vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

