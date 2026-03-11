Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TCL 25G64 Gaming Monitor, un monitor LED mini QD da 25 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 300 Hz, pannello IPS, HDR 600 nit e tempo di risposta GTG di soli 1 ms. Compatibile con AMD FreeSync Premium e G-Sync, è la scelta ideale per i gamer più esigenti. Lo trovate a soli 149,90€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale di 249,00€.

Monitor TCL 25G64, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 25G64 Gaming Monitor è la scelta ideale per i gamer competitivi che cercano prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Con la sua frequenza di aggiornamento di 300 Hz e il tempo di risposta GTG di 1 ms, questo monitor soddisfa le esigenze di chi gioca a titoli frenetici come sparatutto in prima persona o giochi di combattimento, dove ogni millisecondo fa la differenza. La compatibilità con AMD FreeSync Premium e G-Sync lo rende perfetto per chi possiede schede grafiche AMD o NVIDIA.

Grazie alla tecnologia QD-Mini-LED e alla luminosità HDR di 600 nit con un rapporto di contrasto di 6 milioni a 1, questo monitor offre immagini vivide e dettagliate anche nelle scene più buie o luminose. È consigliato a chi desidera un'esperienza visiva di qualità superiore senza rinunciare alla fluidità. Attualmente disponibile su Amazon a soli 149,90€ invece di 249€, con uno sconto del 40%, rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiornare la propria postazione da gioco.

