Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sul TCL 55Q6C, il TV SMART da 55" con tecnologia QD-Mini LED e Google TV integrata. Grazie a un coupon da 50€, potete portare a casa questo gioiello tecnologico a soli 399,90€. Il prezzo finale con coupon applicato è di 399,90€. Dotato di pannello QLED con oltre un miliardo di colori, HDR Premium da 1000 nits e sistema audio Onkyo 2.1 con Dolby Atmos, vi regalerà un'esperienza visiva straordinaria per film, serie TV e gaming a 144 Hz.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €50 durante il checkout

TCL 55Q6C, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 55Q6C è la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva di alta qualità senza compromessi sul budget. Questa Smart TV da 55 pollici con tecnologia QD-Mini LED si rivolge agli appassionati di cinema che cercano colori vividi e realistici grazie alla gamma cromatica di oltre un miliardo di sfumature, e un contrasto ultra-elevato con luminosità fino a 1000 nits. Il sistema audio Onkyo 2.1 con Dolby Atmos la rende perfetta per chi vuole trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica. Con lo sconto e il coupon da 50€, vi porterete a casa questa tecnologia premium a soli 399,90€, un risparmio complessivo considerevole rispetto al prezzo originale.

I gamer più esigenti troveranno nel Motion Clarity Pro a 144 Hz e nella funzione Game Master gli alleati perfetti per sessioni di gioco fluide e reattive, mentre la tecnologia Google TV soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza smart completa e intuitiva per accedere a tutte le piattaforme di streaming. Il pannello HVA di nuova generazione garantisce angoli di visione più ampi e consumi energetici ridotti, rendendola adatta anche a famiglie attente all'efficienza energetica. Se cercate un televisore che unisca qualità dell'immagine professionale, audio immersivo e versatilità d'uso a un prezzo accessibile, questa offerta rappresenta un'opportunità da non lasciarvi sfuggire.

Il TCL 55Q6C è uno smart TV da 55 pollici che combina la tecnologia QD-Mini LED con il pannello QLED, capaci di riprodurre oltre un miliardo di colori con una luminosità di picco di 1000 nits. Dotato di Google TV, supporta Dolby Vision IQ e Atmos, mentre il sistema audio Onkyo 2.1 garantisce un'esperienza sonora coinvolgente. Perfetto anche per il gaming grazie al Motion Clarity Pro a 144 Hz e alla modalità Game Master.

